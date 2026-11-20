20 Nov 2026, 5:01 PM IST

उदयपुर जिला परिषद चुनाव रिजल्ट

वार्ड 1

कांग्रेस के चेलाराम गमेती जीते

भाजपा के निमाराम हारे

वार्ड 2

कांग्रेस के लालसिंह झाला जीते

भाजपा के भोपाल सिंह देवड़ा हारे

वार्ड 3

कांग्रेस की श्रुति गरासिया जीती

भाजपा की पुनी कुमारी हारी

वार्ड 4

कांग्रेस के माधवलाल जीते

भाजपा के शंकरलाल गमेती हारे

वार्ड 5

कांग्रेस की जगी कुमारी जीती

भाजपा की वरजू देवी परिहार हारी

वार्ड 6

भाजपा के छोटूलाल गरासिया जीते

कांग्रेस के नारायण लाल हारे

वार्ड 7

भाजपा के मुरारीलाल बुम्बरियां जीते

कांग्रेस के बाबूलाल हारे

वार्ड 8

बीजेपी के निर्मल सिंह जीते

कांग्रेस राहुल कुमार डामोर हारे

वार्ड 9

कांग्रेस की शिवलाल गरासिया जीते

भाजपा के केशुलाल हारे

वार्ड 10

भाजपा के प्रेमचंद जीते

कांग्रेस के कमलाशंकर हारे

वार्ड 11

कांग्रेस की सिरमी जीती

भाजपा की हीरा देवी हारी

वार्ड 12

कांग्रेस की सदन देवी जीती

बाप की अनीता खराड़ी हारी

बीजेपी की सीता तीसरे नंबर पर

वार्ड 13

कांग्रेस की उर्मिला जीती

भाजपा की रूपा देवी जीती

वार्ड 14

भाजपा के कमलेश कसौटिया जीते

कांग्रेस के लाेकेश मीणा हारे

वार्ड 15

कांग्रेस के उदयलाल डामोर जीते

बीएपी के लोकेश पलात हारे

भाजपा के लक्ष्मीलाला तीसरे पर

वार्ड 16

कांग्रेस की मगु देवी जीती

बीएपी की रीतू गमार हारी

भाजपा की माला देवी तीसरे पर

वार्ड 17

कांग्रेस की आशा डामोर जीती, भाजपा की कोमल कुमारी हारी

वार्ड 18

कांग्रेस की रीना देवी जीती

बीएपी की रवीना हारी

भाजपा की भावना तीसरे पर

वार्ड 19

कांग्रेस के लाेकेश कुमार मीणा जीते

भाजपा के प्रभुलाल हारे

वार्ड 20

भाजपा की बदामी बाई जीती

कांग्रेस की मंजू मीणा हारी

वार्ड 21

कांग्रेस के दीपक मीणा जीते

बीएपी रमण लाल अहरी

भाजपा का कालूराम मीणा तीसरे पर

वार्ड 22

कांग्रेस के कांतिलाल जीते,

पूर्व विधायक नानालाल अहारी हारे

वार्ड 23

कांग्रेस की शर्मिला जीती

भाजपा की गीता हारी

वार्ड 24

बीएपी की दुर्गा कुमारी जीती, कांग्रेस की सोनिया कुमारी हारी

तीसरे पर भाजपा की सीता मीणा

वार्ड 25

कांग्रेस के गिरीश कुमार मीणा जीते भाजपा के विमल तावड़ हारे

वार्ड 26

भाजपा की मीरा पारगी जीती,

कांग्रेस की पुष्पा पारगी हारी

वार्ड 27

भाजपा के रामलाल भगोरा जीते

कांग्रेस के दुर्गाशंकर गमेती हारे

वार्ड 28

भाजपा की संजना देवी जीती,

कांग्रेस की आशा भुज हारी

वार्ड 29

भाजपा की कंचन डांगी जीती

कांग्रेस की मनीषा आमेटा हारी

वार्ड 30

कांग्रेस की प्रियंका जैन जीती

भाजपा की मोहनी कुंवर हारी

वार्ड 31

कांग्रेस के अरविंद सिंह जीते भाजपा के अनिल जारोली हारे

वार्ड 32

कांग्रेस के राजसिंह झाला जीते

भाजपा के अर्जुनसिंह हारे

वार्ड 33

भाजपा के ओंकार वालिया जीते

कांग्रेस के माधवलाल अहीर हारे

वार्ड 34

भाजपा के घनश्याम मेनारिया जीते

कांग्रेस के दुर्गाशंकर हारे

वार्ड 35

भाजपा के ललित सिंह सिसोदिया जीते

कांग्रेस के कैलाश हारे

वार्ड 36

भाजपा की पारस कुंवर जीते

कांग्रेस की चंदन कुंवर हारे

वार्ड 37

भाजपा के हिम्मत सिंह झाला जीते

कांग्रेस के देवीलाल जाट हारे

वार्ड 38

बीजेपी की सीता जीती

कांग्रेस की शांता कुमारी हारे

वार्ड 39

भाजपा की नंदिनी चौहान जीती

कांग्रेस की मांगी बाई हारी

वार्ड 40

भाजपा के चंद्रगुप्त सिंह चौहान जीते

कांग्रेस के गणेशलाल जाट को हराया

वार्ड 41

भाजपा की पूजा सोनावत जीती

कांग्रेस की प्रियंका चौधरी हारी

वार्ड 42

भाजपा की मंजू देवी जीती

कांग्रेस की पुष्पा कुंवर हारी

वार्ड 43

भाजपा दलीचंद डांगी जीते

कांग्रेस के शांतिलाल हारे

वार्ड 44

भाजपा की सीता जीती

कांग्रेस की हेमलता खराड़ी हारी

वार्ड 45

बीजेपी की प्रतिभा नागदा जीती

कांग्रेस की मीरा कुंवर राजपूत हारी

वार्ड 46

भाजपा के डीसी मेघवाल जीती

कांग्रेस की नाथूलाल हारे

वार्ड 47

कांग्रेस को प्रेमलता नागदा

भाजपा की उर्मिला कुंवर हारी