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Rajasthan panchayat election counting live: जयपुर। राजस्थान में पंचायत समितियों के परिणाम के साथ ही नतीजों की तस्वीर सामने आने लगी है। कहीं नेताओं के परिवार में जीत का जश्न है तो कहीं अपनों की हार से बड़ा सियासी झटका लगा है। चूरू में भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ के बेटे पराक्रम सिंह राठौड़ और पुत्रवधू कनिका सिंह राठौड़ ने जीत दर्ज कर परिवार की राजनीतिक ताकत दिखाई। वहीं, चूरू के रतनगढ़ से कांग्रेस विधायक पूसाराम गोदारा की पत्नी और बहू भी चुनाव जीत गईं। दूसरी ओर यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा की पत्नी और दोनों बेटों को हार का सामना करना पड़ा। नागौर में भाजपा विधायक अजय सिंह किलक की भाभी और अलवर में सांसद संजना जाटव के जेठ भी चुनाव हार गए। कठूमर विधायक की दोनों पुत्रवधुओं को भी हार मिली। बारां, कोटा, करौली और श्रीगंगानगर की चार जिला परिषदों तथा 38 पंचायत समितियों की मतगणना 17 दिसंबर को होगी।
20 Nov 2026, 10:01 PM IST
राजस्थान में कांग्रेस ने 57 सदस्यीय जयपुर जिला परिषद में 41 सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत हासिल किया हैं जबकि सत्तारुढ़ भाजपा को केवल 12 सीटों पर संतोष करना पड़ा हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) संदेश नायक के अनुसार जिला परिषद के 57 वार्डों में 55 वार्डों के परिणाम घोषित किए गए हैं। इनमें कांग्रेस ने 41, भाजपा ने 12 तथा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (रालोपा) ने 2 वार्डों में जीत दर्ज की है। इसी प्रकार जिले की 22 पंचायत समितियों के 386 वार्डों में से 383 वार्डों के परिणाम घोषित हुए हैं। इनमें कांग्रेस के 216, भाजपा के 87, रालोपा के 60 तथा अन्य के 20 सदस्य निर्वाचित हुए हैं।
मतगणना के दौरान ईवीएम में तकनीकी खराबी के कारण जिला परिषद के दो एवं पंचायत समितियों के तीन वार्डों के परिणाम घोषित नहीं हो सके। आयोग के निर्देशानुसार इन पांचों मतदान केंद्रों पर 22 नवंबर को सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक पुनर्मतदान कराया जाएगा।
20 Nov 2026, 7:55 PM IST
जिला परिषद का नाम: प्रतापगढ़
कुल वार्ड: 25
भाजपा :07
कांग्रेस:11
भारत आदिवासी पार्टी (बीएपी): 07
जिले में कुल पंचायत समिति: 08
कुल वार्ड संख्या: 138
भाजपा: 44
कांग्रेस: 54
बीएपी:37
अन्य: 03
जिला परिषद के वार्ड 21 - भाजपा के पूर्व जिला प्रमुख बद्री लाल पाटीदार के पोते हितेश पाटीदार चुनाव हार गए।
जिला परिषद के वार्ड 22 - कांग्रेस के पूर्व विधायक रामलाल मीणा की पत्नी इंदिरा देवी मीणा जीती।
जिला परिषद के वार्ड 23 - भाजपा के मंत्री हेमंत मीणा की बुआ के लड़के की पत्नी कल्पना मीना चुनाव जीती।
जिला परिषद के वार्ड 11 - चर्चित आदिवासी नेता भगवती भील चुनाव हार गई। सोशल मीडिया पर उनके साढे 5 लाख फॉलोअर्स हैं।
20 Nov 2026, 6:50 PM IST
डूंगरपुर पंचायत चुनाव रिजल्ट
जिला परिषद चुनाव
कुल वार्ड 37
भाजपा-14
कांग्रेस-14
बीएपी- 9
कुल पंचायत समिति 14
कुल वार्ड : 234
भाजपा 68
कांग्रेस 73
बीएपी 88
निर्दलीय 05
20 Nov 2026, 6:49 PM IST
बुहाना पंचायत समिति
कुल वार्ड-17
भाजपा-8
कांग्रेस-5
निर्दलीय-4
------------
उदयपुरवाटी पंचायत समिति
कुल वार्ड-17
भाजपा-2
कांग्रेस-12
बसपा-2
निर्दलीय-1
----------
अलसीसर पंचायत समिति
कुल वार्ड-19
भाजपा-6
कांग्रेस-12
निर्दलीय-1
----------------
नवलगढ़ पंचायत समिति
कुल वार्ड-17
भाजपा-6
कांग्रेस-9
रालाेपा-1
निर्दलीय-1
...................
खेतड़ी पंचायत समिति
कुल वार्ड-21
भाजपा-9
कांग्रेस-5
निर्दलीय-7
-------------
पिलानी पंचायत समिति
कुल वार्ड-17
भाजपा-7
कांग्रेस-7
निर्दलीय-3
--------------
गुढ़ागौड़जी पंचायत समिति
कुल वार्ड-23
भाजपा-4
कांग्रेस-13
रालाेपा-1
बसपा-2
निर्दलीय-3
---------------
सूरजगढ़ पंचायत समिति
कुल वार्ड-15
भाजपा-3
कांग्रेस-11
निर्दलीय-1
---------------------
झुंझुनूं पंचायत समिति
कुल वार्ड-19
भाजपा-5
कांग्रेस-9
निर्दलीय-5
------------------
मंडावा पंचायत समिति
कुल वार्ड-15
भाजपा-6
कांग्रेस-8
निर्दलीय-1
--------------------
चिड़ावा पंचायत समिति
कुल वार्ड-19
भाजपा-5
कांग्रेस-10
निर्दलीय-4
---------------------
सिंघाना पंचायत समिति
कुल वार्ड-15
भाजपा-4
कांग्रेस-9
निर्दलीय-2
------------------
बबाई पंचायत समिति
कुल वार्ड-17
भाजपा-7
कांग्रेस-4
निर्दलीय-6
--------------------
गोठड़ा पंचायत समिति
कुल वार्ड-17
भाजपा-4
कांग्रेस-13
20 Nov 2026, 6:48 PM IST
भाजपा को मिली करारी हार।
कांग्रेस ने जिला परिषद में जीते 17 वार्ड,
भाजपा को 12 वार्डो पर करना पड़ा संतोष
20 Nov 2026, 5:11 PM IST
20 Nov 2026, 5:11 PM IST
1 मांगीलाल (भाजपा)1,267 वोट से जीते
2 फूलन (कांग्रेस) 131 वोट से जीते
3 सावत्री (भाजपा) 55 वोट से जीते
4 संगीता शर्मा (माकपा) 34 वोट से जीते
5 कृष्णा देवी (कांग्रेस) 406 वोट से जीते
6 गायत्री (कांग्रेस) 355 वोट से जीते
7 कृष्णा (कांग्रेस) 206 वोट से जीते
8 अनिल (भाजपा) 317 वोट से जीते
9 उदराम (भाजपा) 158 वोट से जीते
10 सुमित्रा (भाजपा) 235 वोट से जीते
11 जय सिंह (भाजपा) 67 वोट से जीते
12 मंजू देवी (निर्दलीय) 1,554 वोट से जीते
13 प्रेम कुमार (कांग्रेस) 893 वोट से जीते
14 किरण (कांग्रेस) 535 वोट से जीते
15 सुशीला (कांग्रेस) 56 वोट से जीते
20 Nov 2026, 5:07 PM IST
जिला परिषद : बाड़मेर
कुल वार्ड : 37
भाजपा : 12
कांग्रेस : 22
आरएलपी : 05
निर्दलीय : कोई नहीं
--
कुल पंचायत समितियां : 17
भाजपा : 02
कांग्रेस : 05
आरएलपी : 04
अन्य : 6 (किसी के पास स्पष्ट बहुमत नहीं)
1. बाड़मेर
कुल वार्ड : 19
भाजपा : 07
कांग्रेस : 09
आरएलपी : 01
निर्दलीय : 02
--
2. बाड़मेर ग्रामीण
कुल वार्ड : 15
भाजपा : 01
कांग्रेस : 06
आरएलपी : 08
निर्दलीय : कोई नहीं
--
3. आडेल
कुल वार्ड : 15
भाजपा : 03
कांग्रेस : 07
आरएलपी : 05
निर्दलीय : कोई नहीं
--
4. फागलिया
कुल वार्ड : 15
भाजपा : 08
कांग्रेस : 05
आरएलपी : 02
निर्दलीय : कोई नहीं
--
5. बाटाडू
कुल वार्ड : 15
भाजपा : कोई नहीं
कांग्रेस : 03
आरएलपी : 12
निर्दलीय : कोई नहीं
--
6. शिव
कुल वार्ड : 15
भाजपा : 03
कांग्रेस : 05
आरएलपी : 01
निर्दलीय : 06
--
7. भियांड़
कुल वार्ड : 15
भाजपा : 01
कांग्रेस : 11
आरएलपी : 03
निर्दलीय : 00
--
8. रामसर
कुल वार्ड : 17
भाजपा : 01
कांग्रेस : 12
आरएलपी : 02
निर्दलीय : 02
--
9. मांगता
कुल वार्ड : 15
भाजपा : 06
कांग्रेस : 01
आरएलपी : 08
निर्दलीय : कोई नहंीं
--
10. बायतु
कुल वार्ड : 15
भाजपा : 08
कांग्रेस : 06
आरएलपी : 01
निर्दलीय : कोई नहीं
--
11. चौहटन
कुल वार्ड : 19
भाजपा : 04
कांग्रेस : 09
आरएलपी : 05
निर्दलीय : 01
--
12. लीलसर
कुल वार्ड : 15
भाजपा : 01
कांग्रेस : 07
आरएलपी : 07
निर्दलीय : कोई नहीं
--
13. डूंगेरो का तला
कुल वार्ड : 15
भाजपा : कोई नहीं
कांग्रेस : 02
आरएलपी : 12
निर्दलीय : 01
--
14. सेड़वा
कुल वार्ड : 15
भाजपा : 02
कांग्रेस : 11
आरएलपी : 02
निर्दलीय : कोई नहीं
--
15. गडरारोड
कुल वार्ड : 17
भाजपा : 08
कांग्रेस : 09
आरएलपी : कोई नहीं
निर्दलीय : कोई नहीं
--
16. धनाऊ
कुल वार्ड : 17
भाजपा : 05
कांग्रेस : 10
आरएलपी : 02
निर्दलीय : कोई नहीं
--
17. बिशाला
कुल वार्ड : 15
भाजपा : 04
कांग्रेस : 07
आरएलपी : 04
निर्दलीय : कोई नहीं
20 Nov 2026, 5:05 PM IST
बीएपी को बहुमत : आनंदपुरी, अरथूना, घाटोल, गांगड़तलाई, नाहरपुरा - 05
भाजपा को बहुमत : गनोड़ा, सज्जनगढ़- 02
कांग्रेस को बहुमत : बागीदौरा, बांसवाड़ा, कांग्रेस, सरेड़ी बड़ी, तलवाड़ा - 05
स्पष्ट बहुमत नहीं : छोटी सरवा, छोटी सरवन, गढ़ी, कुशलगढ़- 04
------------------
आनंदपुरी पंचायत समिति
बीएपी : 11
कांग्रेस : 04
भाजपा : 00
अन्य : 00
कुल वार्ड : 15
-----------------------
अरथूना पंचायत समिति
बीएपी : 10
भाजपा : 05
कांग्रेस : 02
अन्य : 00
कुल वार्ड : 17
-----------------------
बागीदौरा पंचायत समिति
कांग्रेस : 10
भाजपा : 05
बीएपी : 04
अन्य : 00
कुल वार्ड : 19
-----------------------
बांसवाड़ा पंचायत समिति
कांग्रेस : 13
बीएपी : 06
भाजपा : 05
अन्य : 01
कुल वार्ड : 25
-----------------------
छोटी सरवा पंचायत समिति
कांग्रेस : 06
बीएपी : 05
भाजपा : 04
अन्य : 00
कुल वार्ड : 15
-----------------------
छोटी सरवन पंचायत समिति
कांग्रेस : 06
बीएपी : 05
भाजपा : 04
अन्य : 00
कुल वार्ड : 15
-----------------------
डूंगरा पंचायत समिति
कांग्रेस : 11
बीएपी : 02
भाजपा : 02
अन्य : 00
कुल वार्ड : 15
-----------------------
गांगड़तलाई पंचायत समिति
बीएपी : 09
भाजपा : 05
कांग्रेस : 03
अन्य : 00
कुल वार्ड : 17
-----------------------
गनोड़ा पंचायत समिति
कांग्रेस : 08
भाजपा : 04
बीएपी : 03
अन्य : 00
कुल वार्ड : 15
-----------------------
गढ़ी पंचायत समिति
भाजपा : 07
कांग्रेस : 07
बीएपी : 04
निर्दलीय : 01
कुल : 19
-----------------------
घाटोल पंचायत समिति
बीएपी : 16
कांग्रेस : 06
भाजपा : 05
निर्दलीय : 02
कुल : 29
-----------------------
कुशलगढ़ पंचायत समिति
भाजपा :07
बीएपी : 04
कांग्रेस : 05
अन्य : 03
कुल वार्ड : 19
-----------------------
नाहरापुरा पंचायत समिति
बीएपी : 08
कांग्रेस : 06
भाजपा :01
अन्य : 00
कुल वार्ड : 15
--------------------------
सज्जनगढ़ पंचायत समिति
भाजपा :08
बीएपी : 05
कांग्रेस : 00
अन्य : 02
कुल वार्ड : 15
-----------------------
सरेड़ी ब़ड़ी पंचायत समिति
कांग्रेस : 07
बीएपी : 02
भाजपा :05
अन्य : 01
कुल वार्ड : 15
-----------------------
तलवाड़ा पंचायत समिति
कांग्रेस : 07
भाजपा :05
बीएपी : 02
अन्य : 01
कुल वार्ड : 15
20 Nov 2026, 5:03 PM IST
जिला परिषद के तीन वार्डों के चुनाव परिणाम घोषित, कांग्रेस, भाजपा और भारत आदिवासी पार्टी ने एक-एक वार्ड पर दर्ज की जीत।
वार्ड संख्या 6 से कांग्रेस की समुडी मीणा 912 मतों से विजयी, समुडी मीणा को मिले 7804 और भाजपा की गंगा मीणा को मिले 6892 वोट।
वार्ड संख्या 13 से भारत आदिवासी पार्टी की सुरता ने 2201 मतों से जीत दर्ज की, सुरता को मिले 8661 और कांग्रेस की सेतु कुमारी को मिले 6460 वोट।
वार्ड संख्या 23 से भाजपा की कल्पना ने कांटे के मुकाबले में 375 मतों से जीत दर्ज की, कल्पना को मिले 12968 और कांग्रेस के केशूराम मीणा को मिले 12593 वोट।
20 Nov 2026, 5:01 PM IST
वार्ड 1
कांग्रेस के चेलाराम गमेती जीते
भाजपा के निमाराम हारे
वार्ड 2
कांग्रेस के लालसिंह झाला जीते
भाजपा के भोपाल सिंह देवड़ा हारे
वार्ड 3
कांग्रेस की श्रुति गरासिया जीती
भाजपा की पुनी कुमारी हारी
वार्ड 4
कांग्रेस के माधवलाल जीते
भाजपा के शंकरलाल गमेती हारे
वार्ड 5
कांग्रेस की जगी कुमारी जीती
भाजपा की वरजू देवी परिहार हारी
वार्ड 6
भाजपा के छोटूलाल गरासिया जीते
कांग्रेस के नारायण लाल हारे
वार्ड 7
भाजपा के मुरारीलाल बुम्बरियां जीते
कांग्रेस के बाबूलाल हारे
वार्ड 8
बीजेपी के निर्मल सिंह जीते
कांग्रेस राहुल कुमार डामोर हारे
वार्ड 9
कांग्रेस की शिवलाल गरासिया जीते
भाजपा के केशुलाल हारे
वार्ड 10
भाजपा के प्रेमचंद जीते
कांग्रेस के कमलाशंकर हारे
वार्ड 11
कांग्रेस की सिरमी जीती
भाजपा की हीरा देवी हारी
वार्ड 12
कांग्रेस की सदन देवी जीती
बाप की अनीता खराड़ी हारी
बीजेपी की सीता तीसरे नंबर पर
वार्ड 13
कांग्रेस की उर्मिला जीती
भाजपा की रूपा देवी जीती
वार्ड 14
भाजपा के कमलेश कसौटिया जीते
कांग्रेस के लाेकेश मीणा हारे
वार्ड 15
कांग्रेस के उदयलाल डामोर जीते
बीएपी के लोकेश पलात हारे
भाजपा के लक्ष्मीलाला तीसरे पर
वार्ड 16
कांग्रेस की मगु देवी जीती
बीएपी की रीतू गमार हारी
भाजपा की माला देवी तीसरे पर
वार्ड 17
कांग्रेस की आशा डामोर जीती, भाजपा की कोमल कुमारी हारी
वार्ड 18
कांग्रेस की रीना देवी जीती
बीएपी की रवीना हारी
भाजपा की भावना तीसरे पर
वार्ड 19
कांग्रेस के लाेकेश कुमार मीणा जीते
भाजपा के प्रभुलाल हारे
वार्ड 20
भाजपा की बदामी बाई जीती
कांग्रेस की मंजू मीणा हारी
वार्ड 21
कांग्रेस के दीपक मीणा जीते
बीएपी रमण लाल अहरी
भाजपा का कालूराम मीणा तीसरे पर
वार्ड 22
कांग्रेस के कांतिलाल जीते,
पूर्व विधायक नानालाल अहारी हारे
वार्ड 23
कांग्रेस की शर्मिला जीती
भाजपा की गीता हारी
वार्ड 24
बीएपी की दुर्गा कुमारी जीती, कांग्रेस की सोनिया कुमारी हारी
तीसरे पर भाजपा की सीता मीणा
वार्ड 25
कांग्रेस के गिरीश कुमार मीणा जीते भाजपा के विमल तावड़ हारे
वार्ड 26
भाजपा की मीरा पारगी जीती,
कांग्रेस की पुष्पा पारगी हारी
वार्ड 27
भाजपा के रामलाल भगोरा जीते
कांग्रेस के दुर्गाशंकर गमेती हारे
वार्ड 28
भाजपा की संजना देवी जीती,
कांग्रेस की आशा भुज हारी
वार्ड 29
भाजपा की कंचन डांगी जीती
कांग्रेस की मनीषा आमेटा हारी
वार्ड 30
कांग्रेस की प्रियंका जैन जीती
भाजपा की मोहनी कुंवर हारी
वार्ड 31
कांग्रेस के अरविंद सिंह जीते भाजपा के अनिल जारोली हारे
वार्ड 32
कांग्रेस के राजसिंह झाला जीते
भाजपा के अर्जुनसिंह हारे
वार्ड 33
भाजपा के ओंकार वालिया जीते
कांग्रेस के माधवलाल अहीर हारे
वार्ड 34
भाजपा के घनश्याम मेनारिया जीते
कांग्रेस के दुर्गाशंकर हारे
वार्ड 35
भाजपा के ललित सिंह सिसोदिया जीते
कांग्रेस के कैलाश हारे
वार्ड 36
भाजपा की पारस कुंवर जीते
कांग्रेस की चंदन कुंवर हारे
वार्ड 37
भाजपा के हिम्मत सिंह झाला जीते
कांग्रेस के देवीलाल जाट हारे
वार्ड 38
बीजेपी की सीता जीती
कांग्रेस की शांता कुमारी हारे
वार्ड 39
भाजपा की नंदिनी चौहान जीती
कांग्रेस की मांगी बाई हारी
वार्ड 40
भाजपा के चंद्रगुप्त सिंह चौहान जीते
कांग्रेस के गणेशलाल जाट को हराया
वार्ड 41
भाजपा की पूजा सोनावत जीती
कांग्रेस की प्रियंका चौधरी हारी
वार्ड 42
भाजपा की मंजू देवी जीती
कांग्रेस की पुष्पा कुंवर हारी
वार्ड 43
भाजपा दलीचंद डांगी जीते
कांग्रेस के शांतिलाल हारे
वार्ड 44
भाजपा की सीता जीती
कांग्रेस की हेमलता खराड़ी हारी
वार्ड 45
बीजेपी की प्रतिभा नागदा जीती
कांग्रेस की मीरा कुंवर राजपूत हारी
वार्ड 46
भाजपा के डीसी मेघवाल जीती
कांग्रेस की नाथूलाल हारे
वार्ड 47
कांग्रेस को प्रेमलता नागदा
भाजपा की उर्मिला कुंवर हारी
20 Nov 2026, 4:59 PM IST
वार्ड संख्या | विजेता पार्टी
| 01 | RLP |
| 02 | RLP |
| 03 | RLP |
| 04 | RLP |
| 05 | RLP |
| 06 | RLP |
| 07 | RLP |
| 08 | RLP |
| 09 | INC |
| 10 | BJP |
| 11 | RLP |
| 12 | RLP |
| 13 | RLP |
| 14 | RLP |
| 15 | RLP |
| 16 | RLP |
| 17 | BJP |
| 18 | BJP |
| 19 | BJP |
| 20 | RLP |
| 21 | INC |
| 22 | INC |
| 23 | BJP |
| 24 | INC |
| 25 | INC |
| 26 | INC |
| 27 | INC |
| 28 | RLP |
| 29 | INC |
| 30 | BJP |
| 31 | INC |
| 32 | INC |
| 33 | INC |
| 34 | RLP |
| 35 | RLP |
| 36 | RLP |
| 37 | BJP |
पार्टीवार सीटों का गणित
RLP- 19
कांग्रेस (INC)- 11
भाजपा (BJP)- 7
कुल सीटें 37
सभी 37 वार्डों के परिणाम प्राप्त
निष्कर्ष: जिला परिषद में RLP 19 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी। कांग्रेस को 11 और भाजपा को 7 सीटें मिलीं।
20 Nov 2026, 4:55 PM IST
भाजपा 09, कांग्रेस 21, आरएलपी 01
विजयी हुए प्रत्यासी
वार्ड 1 भाजपा की संगीता
वार्ड 2 भाजपा की राधा
वार्ड 3 कोंग्रेस के राजेश
वार्ड 4 कॉंग्रेस के अरविंद
वार्ड 5 भाजपा की सटीवीरी
वार्ड 6 भाजपा की मिथिलेश
वार्ड 7 कांग्रेस के चेतन
वार्ड 8 कॉंग्रेस के हरिसिंह
वार्ड 9 कोंग्रेस के हरबीरसिह
वार्ड 10 कोंग्रेस के हीराचंद
वार्ड 11 कोंग्रेस सावित्री देवी
वार्ड 12 कोंग्रेस के अशोक
वार्ड 13 भाजपा की पूजा कुमारी
वार्ड 14 कोंग्रेस की सपना
वार्ड 15 कोंग्रेस प्रमोद
वार्ड 16 कांग्रेस के अतर सिंह
वार्ड 17 भाजपा की मीरा देवी
वार्ड 18 कोंग्रेस की रानुवाला
वार्ड 19 कोंग्रेस की सरोज
वार्ड 20 कांग्रेस की हरप्यारी
वार्ड 21 कोंग्रेस के राजेश
वार्ड 22 कोंग्रेस की अंजू कुमारी
वार्ड 23 भाजपा के मानसिंह
वार्ड 24 कोंग्रेस की सुमन गुर्जर
वार्ड 25 भाजपा के दिनेश भातरा
वार्ड 26 रालोपा की रेनु कुमारी
वार्ड 27 कोंग्रेस की रेखा कुमारी
वार्ड 28 कांग्रेस की ओमवती
वार्ड 29 कांग्रेस की सावित्री
वार्ड 30 भाजपा के रघुवीरसिंह
वार्ड 31 कोंग्रेस के बोदनसिह
20 Nov 2026, 4:10 PM IST
पंचायत चुनाव के परिणामों पर महवा विधायक राजेंद्र मीणा ने कहा कि महवा, मंडावर, मनोहरपुर, खेडला और बैजूपाड़ा पंचायत समितियों में भाजपा को अपेक्षित सफलता नहीं मिली। उन्होंने सभी प्रत्याशियों, कार्यकर्ताओं और समर्थकों का आभार जताते हुए जनता के जनादेश को विनम्रता से स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि चुनाव परिणामों की समीक्षा कर कमियों को दूर किया जाएगा। राजनीति चुनाव तक सीमित नहीं है, हमारा संकल्प जनसेवा, क्षेत्र के विकास और भाईचारे को मजबूत करने का है।
20 Nov 2026, 4:07 PM IST
दौसा जिले में पंचायत समिति व जिला परिषद चुनाव में भाजपा का सूपड़ा साफ हो गया। जिले की 14 पंचायत समितियों के चुनाव परिणामों में कांग्रेस ने 9 पंचायत समितियों में बढ़त हासिल की है। वहीं भाजपा किसी भी पंचायत समिति में स्पष्ट बहुमत हासिल नहीं कर सकी। पांच पंचायत समितियों में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने से निर्दलीय और अन्य दलों के प्रत्याशियों की भूमिका अहम हो गई है। इन पंचायत समितियों में बोर्ड गठन के लिए जोड़-तोड़ का गणित शुरू होने के आसार हैं। कांग्रेस ने दौसा, नांगल राजावतान, महुवा, लालसोट, सिकराय, मंडावर, रामगढ़ पचवारा, सिकंदरा और बैजूपाड़ा पंचायत समितियों में बढ़त बनाई है। वहीं मनोहरपुर खेड़ला, शिवसिंहपुरा, बांदीकुई, लवाण और बसवा में किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। परिणाम घोषित होने के बाद विजयी प्रत्याशियों के समर्थकों ने जश्न मनाया और एक-दूसरे को बधाई दी।
20 Nov 2026, 3:54 PM IST
20 Nov 2026, 3:51 PM IST
फतेहपुर पंचायत समिति
कुल वार्ड: 15
भाजपा: 5
कांग्रेस: 4
आरएलपी: 1
अन्य: 5
लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति
कुल वार्ड: 15
भाजपा: 4
कांग्रेस: 10
अन्य: 1
बलारां पंचायत समिति
कुल वार्ड: 15
भाजपा: 5
कांग्रेस: 8
अन्य: 2
नेछवा पंचायत समिति
कुल वार्ड: 15
भाजपा: 5
कांग्रेस: 10
धोद पंचायत समिति
कुल वार्ड: 19
भाजपा: 9
कांग्रेस: 6
माकपा: 2
अन्य: 2
धोद ग्रामीण पंचायत समिति
कुल वार्ड: 21
भाजपा: 2
कांग्रेस: 11
माकपा: 6
आरएलपी: 1
अन्य: 1
पिपराली पंचायत समिति
कुल वार्ड: 17
भाजपा: 5
कांग्रेस: 11
अन्य: 1
पलसाना पंचायत समिति
कुल वार्ड: 19
भाजपा: 8
कांग्रेस: 10
अन्य: 1
दांतारामगढ़ पंचायत समिति
कुल वार्ड: 15
भाजपा: 6
कांग्रेस: 9
खाचरियावास पंचायत समिति
कुल वार्ड: 15
भाजपा: 5
कांग्रेस: 8
माकपा: 1
आरएलपी: 1
नीमकाथाना पंचायत समिति
कुल वार्ड: 27
भाजपा: 2
कांग्रेस: 20
माकपा: 1
आरएलपी:1
अन्य: 3
पाटन पंचायत समिति
कुल वार्ड: 19
भाजपा: 7
कांग्रेस: 11
अन्य: 1
श्रीमाधोपुर पंचायत समिति
कुल वार्ड: 23
भाजपा:3
कांग्रेस: 18
आरएलपी: 2
अजीतगढ़ पंचायत समिति
कुल वार्ड: 17
भाजपा: 3
कांग्रेस: 13
आरएलपी: 1
रामगढ़ शेखावाटी पंचायत समिति
कुल वार्ड: 15
भाजपा: 5
कांग्रेस: 8
अन्य: 2
खंडेला पंचायत समिति
कुल वार्ड: 37
भाजपा: 13
कांग्रेस: 22
अन्य: 2
20 Nov 2026, 3:46 PM IST
20 Nov 2026, 3:42 PM IST
राजस्थान के 37 जिलों की 419 पंचायत समितियों के कुल 7,543 वार्डों में से अब तक 6,562 वार्डों के चुनाव परिणाम घोषित हो चुके हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार घोषित नतीजों में कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 3,258 वार्डों में जीत दर्ज की है। वहीं, भाजपा के खाते में 1,945 सीटें आई हैं।
20 Nov 2026, 3:23 PM IST
फलोदी जिला परिषद चुनाव के नतीजों में कांग्रेस ने 23 में से 20 सीटों पर जीत दर्ज कर बहुमत हासिल किया है। वहीं, भाजपा को महज 3 सीटों से संतोष करना पड़ा। चुनाव परिणामों में कांग्रेस ने जिला परिषद में स्पष्ट बहुमत हासिल करते हुए भाजपा को पीछे छोड़ दिया।
इस परिणाम के साथ ही जिला परिषद में कांग्रेस का दबदबा स्थापित हुआ है। अब सबकी नजरें जिला प्रमुख की कुर्सी पर टिकी हैं।
20 Nov 2026, 3:12 PM IST
|
वार्ड नंबर
|
विजेता प्रत्याशी (पार्टी)
|
1
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संगीता (भाजपा)
|
2
|
राधा (भाजपा)
|
3
|
राजेश (कांग्रेस)
|
4
|
अरविंद कुमार (कांग्रेस)
|
5
|
सत्यवीरी (भाजपा)
|
6
|
मिथिलेश कुमारी (भाजपा)
|
7
|
चेतन (कांग्रेस)
|
8
|
हरिसिंह (कांग्रेस)
|
9
|
हरबीर सिंह (कांग्रेस)
|
10
|
हीराचंद (कांग्रेस)
|
11
|
सावित्री देवी (कांग्रेस)
|
12
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अशोक (कांग्रेस)
|
13
|
पूजा कुमारी (भाजपा)
|
14
|
सपना कुमारी (कांग्रेस)
|
15
|
प्रमोद कुमार (कांग्रेस)
|
16
|
अतर सिंह (कांग्रेस)
|
17
|
मीरा देवी (भाजपा)
|
18
|
रानू वाला (कांग्रेस)
|
19
|
सरोज मीणा (कांग्रेस)
|
20
|
हरप्यारी (कांग्रेस)
|
21
|
राजेश (कांग्रेस)
|
22
|
अंजू कुमारी (कांग्रेस)
|
23
|
मान सिंह (कांग्रेस)
|
24
|
सुमन गुर्जर (कांग्रेस)
|
25
|
दिनेश बत्रा (भाजपा)
|
26
|
रेनू कुमारी (आरएलपी)
|
27
|
रेखा कुमारी (कांग्रेस)
|
28
|
ओमवती (कांग्रेस)
|
29
|
सावित्री (कांग्रेस)
|
30
|
रघुवीर सिंह (भाजपा)
|
31
|
बोधन सिंह जाटव (कांग्रेस)
20 Nov 2026, 2:56 PM IST
|
वार्ड नंबर
|
विजेता प्रत्याशी (पार्टी)
|
1
|
कस्तूरी देवी बुनकर (कांग्रेस)
|
2
|
माया देवी वर्मा (कांग्रेस)
|
3
|
कंचन मीणा (कांग्रेस)
|
4
|
नरेश कुमार मीणा (कांग्रेस)
|
5
|
बिरदी चन्द शर्मा (कांग्रेस)
|
6
|
बीना शर्मा (कांग्रेस)
|
7
|
घनश्याम प्रसाद गुर्जर (कांग्रेस)
|
8
|
रतनलाल गुर्जर (कांग्रेस)
|
9
|
मानशी देवी (कांग्रेस)
|
10
|
तनु मीना (कांग्रेस)
|
11
|
रुद्राक्ष ब्याडवाल (कांग्रेस)
|
12
|
अनोखी देवी (कांग्रेस)
|
13
|
रुकमणि रैगर (कांग्रेस)
|
14
|
मुकेश चंद बलाई (निर्दलीय)
|
15
|
विकास कुमार शर्मा (कांग्रेस)
|
16
|
हीरा कुमारी (कांग्रेस)
|
17
|
दयाराम मीणा (कांग्रेस)
|
18
|
मीरा मीना (भाजपा)
|
19
|
रामनाथ (कांग्रेस)
20 Nov 2026, 2:44 PM IST
|
वार्ड नंबर
|
विजेता प्रत्याशी (पार्टी)
|
1
|
मातादीन गुर्जर (कांग्रेस)
|
2
|
जलदीप सिंह गुर्जर (कांग्रेस)
|
3
|
रामसिंह यादव (निर्दलीय)
|
4
|
प्रिया खरेटिया (कांग्रेस)
|
5
|
ललिता गौरा (भाजपा)
|
6
|
नवरतन बुनकर (आरएलपी)
|
7
|
ममता देवी (कांग्रेस)
|
8
|
राकेश कुमार शर्मा (कांग्रेस)
|
9
|
विनीता राजावत (भाजपा)
|
10
|
कजोड़ मल मीणा (निर्दलीय)
|
11
|
तारा देवी (कांग्रेस)
|
12
|
गुड्डी मीणा (कांग्रेस)
|
13
|
प्रियंका शर्मा (कांग्रेस)
|
14
|
मुकेश कुमार मीणा (कांग्रेस)
|
15
|
सरोज मोहनपुरिया (कांग्रेस)
|
16
|
मुकेश यादव (निर्दलीय)
|
17
|
आशा देवी (निर्दलीय)
|
18
|
बाबूलाल मीणा (कांग्रेस)
|
19
|
सुगन चंद गुर्जर (निर्दलीय)
|
20
|
हंसा देवी (भाजपा)
|
21
|
कलावती (कांग्रेस)
20 Nov 2026, 2:39 PM IST
|
वार्ड नंबर
|
विजेता प्रत्याशी
|
पार्टी
|
1
|
एकता बागड़ी
|
कांग्रेस
|
2
|
मोनिका यादव
|
कांग्रेस
|
3
|
सुभाष लाम्बा
|
आरएलपी
|
4
|
मंजू मीणा
|
आरएलपी
|
5
|
सुमन देवी
|
कांग्रेस
|
6
|
सुमित्रा देवी
|
आरएलपी
|
7
|
ममता देवी
|
कांग्रेस
|
8
|
चंद्रकांता बुनकर
|
आरएलपी
|
9
|
बिरदु राम बुनकर
|
आरएलपी
|
10
|
पुष्पलता
|
कांग्रेस
|
11
|
शुभम यादव
|
आरएलपी
|
12
|
रवि कुमार सैनी
|
कांग्रेस
|
13
|
समोती देवी मीणा
|
भाजपा
|
14
|
प्रकाश चन्द
|
भाजपा
|
15
|
प्रियंका जांगिड
|
आरएलपी
20 Nov 2026, 2:20 PM IST
पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि पंचायती राज चुनावों में कांग्रेस पार्टी को मिला प्रचंड बहुमत इस बात का स्पष्ट संकेत हैं कि भाजपा सरकार 3 साल में जनता का विश्वास पूरी तरह खो चुकी है। पंचायतों से उठी ये आवाज़ जवाबदेही और बदलाव का बड़ा संदेश दे रही है। BJP सरकार के लिए अब उल्टी गिनती का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ये जनादेश उन लोगों के लिए करारा जवाब है, जो सत्ता के अहंकार में जनता की आवाज़ को अनसुना कर रहे हैं। जनता पर पर्चियां थोपकर मनमाने निर्णय कर रहे हैं। झूठे प्रचार, खोखले दावों और सत्ता के दुरुपयोग से जनता का विश्वास कभी नहीं जीता जा सकता।
20 Nov 2026, 2:15 PM IST
फलोदी जिला परिषद चुनाव की मतगणना में कांग्रेस ने जीत का खाता खोलते हुए तीन वार्डों में जीत दर्ज की है। वार्ड संख्या 6 से कांग्रेस के भीखाराम चौधरी, वार्ड संख्या 17 से यशवंत कंवर तथा वार्ड संख्या 18 से कांग्रेस की निरमा ने जीत हासिल की है। वहीं, मतगणना के रुझानों में कांग्रेस प्रत्याशी 10 वार्डों में आगे चल रहे हैं, जबकि भाजपा प्रत्याशी 3 वार्डों में बढ़त बनाए हुए हैं। मतगणना के साथ ही जिला परिषद की सीटों की तस्वीर लगातार स्पष्ट हो रही है।
20 Nov 2026, 2:10 PM IST
सीकर जिला परिषद में वार्ड नंबर 48 से चुनाव जीतने वाली पूजा हुड्डा डेढ़ महीने की बेटी को साथ लेकर शपथ लेने के लिए पहुंची। बता दें कि कि जिला परिषद के वार्ड नंबर 48 से कांग्रेस से चुनाव जीतने वाली अपनी डेढ़ महीने की बेटी के साथ 2 दिन से जयपुर में बाड़ाबंदी में थी। शुक्रवार केा वह अपनी डेढ़ महीने की बेटी को साथ लेकर शपथ लेने के लिए मतगणना केंद्र पहुंची है।
20 Nov 2026, 2:02 PM IST
झालावाड़ जिला परिषद परिणाम को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता खानपुर विधायक सुरेश गुर्जर के नेतृत्व में धरने पर बैठे। सुरेश गुर्जर ने जिला प्रशासन पर आरोप लगाते हुए परिणाम जल्द जारी करने की मांग की। गुर्जर ने कहा की कांग्रेस का जिला प्रमुख बन रहा है। लेकिन, जिला प्रशासन सरकार के दबाव में आकर परिणाम जारी नहीं कर रहा है। फिलहाल, कांग्रेस कार्यकर्ता जिला प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी कर रहे है।
20 Nov 2026, 1:30 PM IST
अलवर की कठूमर पंचायत समिति में सांसद संजना जाटव के जेठ श्रीनिवास जाटव चुनाव हार गए हैं। कठूमर के विधायक रमेश खींची की दोनों पुत्रवधू भी चुनाव हार गई हैं। विधायक की पुत्रवधू दीपिका ने वार्ड 12 और बिंदू ने वार्ड 11 से चुनाव लड़ा था।
20 Nov 2026, 1:28 PM IST
नागौर जिले की डेगाना पंचायत समिति में भाजपा विधायक अजय सिंह किलक को झटका लगा है। उनकी भाभी मनदीप चौधरी वार्ड नंबर 13 से पंचायत समिति सदस्य का चुनाव हार गईं। कांग्रेस प्रत्याशी प्रियंका चौधरी ने उन्हें 1,539 वोटों के बड़े अंतर से शिकस्त दी।
20 Nov 2026, 1:26 PM IST
चूरू जिले के रतनगढ़ से कांग्रेस विधायक पूसाराम गोदारा की पत्नी नानी देवी ने पंचायत समिति के वार्ड-2 और पुत्रवधू रितु गोदारा ने वार्ड-3 में जीत हासिल की है। नानी देवी ने आरएलपी की कमला देवी को 379 और रितू ने बीजेपी के दुलीचंद को 776 वोटों से हराया।
20 Nov 2026, 12:51 PM IST
यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा के परिवार को चुनाव में बड़ा झटका लगा है। मंत्री की पत्नी शांति देवी और उनके दोनों बेटे चुनाव हार गए हैं। श्रीमाधोपुर पंचायत समिति के वार्ड नंबर 19 से मंत्री झाबर सिंह खर्रा के बेटे दुर्गा सिंह चुनाव मैदान में थे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। वहीं, वार्ड नंबर 20 से चुनाव लड़ रहे उनके दूसरे बेटे अजय सिंह को कांग्रेस के भैरूराम ने हरा दिया। अजीतगढ़ पंचायत समिति में मंत्री की पत्नी शांति देवी भी चुनाव नहीं जीत सकीं। उन्हें 51 वोटों से हार का सामना करना पड़ा।
20 Nov 2026, 12:42 PM IST
चूरू जिला परिषद चुनाव में पराक्रम राठौड़ की पत्नी कनिका सिंह राठौड़ ने चूरू जिला परिषद के वार्ड नंबर 23 से जीत दर्ज की है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की पुत्रवधू कनिका सिंह राठौड़ की जीत से राठौड़ समर्थकों में खुशी का माहौल है। भाजपा प्रत्याशी कनिका सिंह को 13,303 वोट मिले। वहीं, कांग्रेस प्रत्याशी आशा स्वामी को 10,919 वोट मिले।
20 Nov 2026, 12:35 PM IST
20 Nov 2026, 12:22 PM IST
कांग्रेस आगे: 3, 5, 8, 9, 10, 12, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 44
भाजपा आगे: 1, 2, 4, 6, 7, 11, 13, 14, 16, 19, 41, 42, 43, 45
वार्ड नंबर 20 भाजपा अविनाश जीनगर भाजपा महामंत्री जीते
20 Nov 2026, 12:15 PM IST
वैर पंचायत समिति-19
सेवर पंचायत समिति- 21
नदबई पंचायत समिति -27
सेवर पंचायत समिति- 21
भुसावर पंचायत समिति-19
रुपवास पंचायत समिति-25
20 Nov 2026, 12:11 PM IST
20 Nov 2026, 12:07 PM IST
20 Nov 2026, 12:02 PM IST
20 Nov 2026, 11:59 AM IST
20 Nov 2026, 11:57 AM IST
पाली जिला परिषद के वार्ड संख्या 18 से भाजपा की तारा 623 मतों से जीती, कांग्रेस की शिमला चौधरी हारी
वार्ड संख्या 19 से भाजपा की लीला देवी 1171 मतों से जीती, कांग्रेस की गबरी हारी
20 Nov 2026, 11:42 AM IST
चूरू जिला परिषद चुनाव में भाजपा नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के बेटे पराक्रम सिंह राठौड़ ने जीत दर्ज की है। पराक्रम राठौड़ को कुल 7,633 वोट मिले और उन्हें विजयी घोषित किया गया। वहीं, चूरू में जिला परिषद के वार्ड 23 से बहू कनिका सिंह आगे चल रही है। बेटे की जीत के साथ ही राजेंद्र राठौड़ ने चूरू में अपनी राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन किया है। चुनाव में राजेंद्र राठौड़ के परिवार की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी थी।
20 Nov 2026, 11:22 AM IST
सीकर जिले की अजीतगढ़ पंचायत समिति के चुनाव परिणाम ने सियासी समीकरण बदल दिए हैं। यूडीएच मंत्री झाबरसिंह खर्रा को अपने क्षेत्र में बड़ा झटका लगा है। अजीतगढ़ पंचायत समिति की कुल 17 सीटों में से कांग्रेस ने 13 पर जीत दर्ज कर रिकॉर्ड बहुमत हासिल किया है। भाजपा महज 3 सीटों पर सिमट गई, जबकि एक सीट पर आरएलपी ने कब्जा जमाया है। इस नतीजे को मंत्री खर्रा के लिए बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है।
अजीतगढ़ पंचायत समिति में कांग्रेस को रिकॉर्ड बहुमत
कुल वार्ड : 17
कांग्रेस : 13 सीटों पर जीती
भाजपा : 03 सीटों पर जीती
आरएलपी : 01 सीटों पर जीती
20 Nov 2026, 10:59 AM IST
जयपुर जिला परिषद चुनाव के नतीजों में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। जिला प्रमुख रमा चोपड़ा और उप जिला प्रमुख रह चुके मोहन डागर दोनों को हार का सामना करना पड़ा है। वार्ड नंबर 18 से कांग्रेस के सुनील कुमावत ने रमा चोपड़ा को शिकस्त दी। वहीं, वार्ड नंबर 12 से भाजपा के मोहन दादरवाल ने जीत दर्ज की है। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व उप जिला प्रमुख मोहन डागर को हराया। भवानी निकेतन परिसर में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों की मतगणना जारी है।
20 Nov 2026, 10:50 AM IST
20 Nov 2026, 10:43 AM IST
20 Nov 2026, 10:39 AM IST
जयपुर के उपजिला प्रमुख रहे मोहन डागर वार्ड नंबर 12 से चुनाव हो गए हैं। उन्हें भाजपा मोहन दादरवाल ने हराया है। डागर कांग्रेस के जिला प्रमुख के दावेदारों की लिस्ट में भी माने जा रहे थे।
20 Nov 2026, 10:36 AM IST
चाकसू पंचायत समिति के चुनाव परिणाम सामने आने लगे हैं। वार्ड नंबर 1 से भाजपा की सुनीता देवी ने जीत दर्ज की है। वार्ड नंबर 2 का परिणाम फिलहाल होल्ड पर रखा गया है। वहीं, वार्ड नंबर 3 से कांग्रेस की किरण चौधरी और वार्ड नंबर 4 से कांग्रेस के रामेश्वर ने जीत हासिल की है।
20 Nov 2026, 10:32 AM IST
पंचायत चुनाव की मतगणना में कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा के विधानसभा क्षेत्र लूणकरणसर में कांग्रेस प्रत्याशी बढ़त बनाए हुए हैं। पंचायत समिति की अधिकांश वार्डों में कांग्रेस प्रत्याशियों ने शुरुआती दौर से ही बढ़त बना रखी है। तीन दौर की मतगणना पूरी होने के बाद भी कांग्रेस की यह बढ़त बरकरार है। मंत्री के क्षेत्र में आए इन रुझानों ने भाजपा खेमे की चिंता बढ़ा दी है। लूणकरणसर के चुनावी नतीजों पर बीकानेर जिले के राजनीतिक हलकों की निगाहें टिकी हैं। फिलहाल मतगणना जारी है और अंतिम परिणामों का इंतजार किया जा रहा है।
20 Nov 2026, 10:29 AM IST
|
वार्ड संख्या
|
विजेता प्रत्याशी
|
पार्टी
|
प्राप्त मत
|
1
|
बाली देवी
|
RLP
|
1,441
|
2
|
भागीरथ गोदारा
|
RLP
|
1,031
|
3
|
हिम्मत सिंह
|
निर्दलीय
|
1,340
|
4
|
रेन्वत सिंह
|
कांग्रेस
|
1,850
|
5
|
मनोज कुमार
|
RLP
|
476
|
6
|
मुकेश बाजड़ोलिया
|
भाजपा
|
470
|
7
|
मंजू
|
भाजपा
|
185
|
8
|
प्रमोद कंवर
|
भाजपा
|
150
20 Nov 2026, 10:27 AM IST
20 Nov 2026, 10:21 AM IST
पंचायत समिति मुबारिकपुर
पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़
पंचायत समिति थानागाजी
पंचायत समिति कठूमर
पंचायत समिति रामगढ़
पंचायत समिति राजगढ़
पंचायत समिति रैणी
पंचायत समिति कठूमर
20 Nov 2026, 10:03 AM IST
बीकानेर जिला परिषद के वार्ड संख्या 13 में कांग्रेस प्रत्याशी निकिता डूडी ने बड़ी जीत दर्ज की है। मतगणना के चार दौर पूरे होने के बाद उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी प्रत्याशियों पर निर्णायक बढ़त बनाए रखी थी। निकिता पूर्व नेता प्रतिपक्ष स्वर्गीय रामेश्वर डूडी की पुत्रवधू हैं। ऐसे में यह चुनाव डूडी परिवार की राजनीतिक प्रतिष्ठा से भी जुड़ा हुआ था। जीत के बाद कांग्रेस में जश्न का माहौल है। अब सभी की निगाहें मतगणना के अंतिम परिणाम पर टिकी हैं। वहीं, छत्तरगढ़ के वार्ड 1 से कांग्रेस के रहमान ख़ान 402 मतों से जीत दर्ज की है।
बीकानेर पंचायत चुनाव के लाइव परिणाम यहां देखें।
20 Nov 2026, 9:37 AM IST
अजमेर जिला परिषद की सबसे हॉट मानी जा रही सीट वार्ड 2 में कांग्रेस की लक्ष्मी कंवर आगे
निवर्तमान जिला प्रमुख और भाजपा की सुशील कंवर पलाड़ा चल रही है पीछे
अजमेर पंचायत चुनाव के लाइव परिणाम यहां देखें।
20 Nov 2026, 9:31 AM IST
रामपुरा डाबड़ी पंचायत समिति के वार्ड नंबर 1 का आया नतीजा, कांग्रेस ने बाजी मारी।
पंचायत समिति रामपुरा डाबड़ी में वार्ड नंबर 2 का आया नतीजा, भाजपा ने बाजी मारी, 300 वोटों से मिली जीत
20 Nov 2026, 9:28 AM IST
20 Nov 2026, 9:23 AM IST
अलवर जिला परिषद और जिले की 11 पंचायत समितियों में सदस्य के 221 पदों के लिए मतगणना जारी
जिला परिषद के 39 वार्डों में 133, वहीं, 11 पंचायत समितियों के 182 वार्डों से 755 प्रत्याशी
पंचायत समितियां: राजगढ़, कठूमर, खेरली-सौंखर, गोविन्दगढ़, मुबारिकपुर, रैणी, उमरैण, मालाखेड़ा, लक्ष्मणगढ़, राजगढ़ व थानागाजी
मुबारिकपुर पंचायत समिति
रामगढ़ पंचायत समिति
रैणी पंचायत समिति
राजगढ़ पंचायत समिति
कठूमर पंचायत समिति
20 Nov 2026, 9:21 AM IST
20 Nov 2026, 9:18 AM IST
20 Nov 2026, 9:16 AM IST
पोकरण की सांकड़ा पंचायत समिति के ब्लॉक नंबर 6 से सुरेश कंवर हेमसिंह ने 17 वोटों से जीत दर्ज की है। वहीं, ब्लॉक नंबर 5 भैसड़ा से निर्दलीय प्रत्याशी जसवंत सिंह ने जीत हासिल की।
20 Nov 2026, 9:12 AM IST
20 Nov 2026, 8:49 AM IST
बाड़मेर में मतगणना के दौरान एक कर्मचारी के पत्ते खेलते नजर आने का मामला सामने आया है। मतगणना जैसे महत्वपूर्ण कार्य के बीच कर्मचारी की इस हरकत ने व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना का वीडियो भी सामने आने की बात कही जा रही है।
20 Nov 2026, 8:47 AM IST
जयपुर जिला परिषद चुनाव का पहला नतीजा सामने आ गया है। वार्ड नंबर 1 से भाजपा प्रत्याशी अर्जुन कुमावत ने जीत दर्ज की है। पहले नतीजे के साथ ही भाजपा ने जयपुर जिला परिषद में अपना खाता खोल दिया है। मतगणना केंद्रों पर अभी अन्य वार्डों की गिनती जारी है। जैसे-जैसे मतों की गिनती पूरी होगी, वैसे-वैसे अन्य वार्डों के नतीजे भी सामने आने लगेंगे।
20 Nov 2026, 8:42 AM IST
बीकानेर जिला परिषद चुनाव की मतगणना के शुरुआती रुझानों में कांग्रेस आगे चल रही है। डाक मतपत्रों की गिनती के बाद ईवीएम के वोटों की गिनती शुरू होगी।
20 Nov 2026, 8:39 AM IST
जयपुर और उदयपुर जिला परिषद की काउंटिंग में भाजपा ने बढ़त बना ली है। जयपुर भाजपा कैंडिडेट 9 व उदयपुर में 7 सीटों पर आगे चल रहे हैं। वहीं, अजमेर में कांग्रेस के पास मामूली बढ़त है।
20 Nov 2026, 8:26 AM IST
राजस्थान पंचायतीराज चुनाव 2026 के तहत जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों की मतगणना शुरू हो गई है। चार चरणों में हुए मतदान के बाद अब प्रत्याशियों की हार-जीत का फैसला होगा। बीकानेर के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में 171 टेबलों पर मतगणना चल रही है। प्रत्येक टेबल पर एक गणना पर्यवेक्षक और दो गणना सहायक तैनात है।
20 Nov 2026, 8:01 AM IST
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निकाय
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वार्डों की संख्या
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उम्मीदवारों की संख्या
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जिला परिषद (37)
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1,275
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4,069
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पंचायत समिति (419)
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7,543
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25,108
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कुल
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8,818
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29,177
20 Nov 2026, 7:33 AM IST
भाजपा के लिए नतीजे सरकार के कामकाज और संगठन की सक्रियता का संकेत होंगे, जबकि कांग्रेस के लिए ग्रामीण जनाधार और विपक्ष की भूमिका का आकलन करने का मौका है। परिणाम के बाद जिला प्रमुख और प्रधान पदों के लिए राजनीतिक जोड़तोड़ और किलेबंदी शुरू होगी। ईवीएम से मतगणना के चलते दोपहर बाद तक नतीजे आने की संभावना है।
20 Nov 2026, 7:32 AM IST
इस चुनाव की खास बात यह भी है कि मैदान में उतरे प्रत्याशियों के साथ कई दिग्गजों की पारिवारिक प्रतिष्ठा भी दांव पर है। कहीं मंत्री की पत्नी और बेटे चुनाव मैदान में है तो कहीं सांसद-विधायकों की बहू, बेटी और अन्य रिश्तेदार। ऐसे में हार-जीत का असर केवल पंचायतों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि नेताओं के अपने प्रभाव क्षेत्रों में पकड़ और आगामी विधानसभा चुनाव की टिकट दावेदारी के लिहाज से भी इसके राजनीतिक मायने होंगे।
20 Nov 2026, 7:30 AM IST
पंचायत चुनाव के नतीजे आज गांवों की सत्ता के साथ राजस्थान की सियासत में भी कई चेहरों का सियासी कद तय करेंगे। विधानसभा चुनाव से करीब दो साल पहले हो रहे इस शक्ति परीक्षण में भाजपा सरकार और कांग्रेस संगठन की ग्रामीण क्षेत्रों में पकड़ सामने आएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ से लेकर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली तक के नेतृत्व और राजनीतिक प्रभाव का आकलन इन नतीजों से होगा।
20 Nov 2026, 7:29 AM IST
बारां, कोटा, करौली और श्रीगंगानगर की चार जिला परिषदों तथा 38 पंचायत समितियों की मतगणना 17 दिसंबर को होगी।
20 Nov 2026, 7:23 AM IST
राजस्थान के 37 जिलों में जिला परिषद सदस्यों के वार्डों की मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी। 37 जिलों में कुल 1,275 जिला परिषद वार्डों में 4,069 उम्मीदवार हैं। आज उम्मीदवारों की हार-जीत का फैसला होगा।
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