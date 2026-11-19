जयपुर। सोशल मीडिया पर राजनीतिक प्रभाव बढ़ाने के लिए भाजपा अब अपने नेताओं और सक्रिय कार्यकर्ताओं को ही इन्फ्लुएंसर के रूप में तैयार करेगी। पार्टी ने इसके लिए 'ऑर्गेनाइजेशनल इन्फ्लुएंसर्स' की रणनीति बनाई है। सोशल मीडिया पर अच्छी फॉलोअर्स संख्या और सक्रियता रखने वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं को एक साझा प्लेटफॉर्म पर लाया जा रहा है। पार्टी का मकसद है बाहरी इन्फ्लुएंसर्स की बजाय अपने नेता-कार्यकर्ताओं पर ही भरोसा जताया जाए, ताकि सरकार और संगठन की योजनाओं, उपलब्धियों और राजनीतिक मुद्दों को इन डिजिटल चेहरों के माध्यम से अधिक प्रभावी तरीके से जनता तक पहुंचाया जाए।