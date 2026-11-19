नई व्यवस्था लागू होने से पहले किसानों को अपनी फार्मर आइडी, किसान रजिस्ट्री और जमीन से जुड़े रिकॉर्ड की जांच कर लेनी चाहिए। यदि नाम, आधार या भूमि रिकॉर्ड में कोई त्रुटि है तो उसे समय रहते ठीक करवाना जरूरी होगा। इसके लिए किसान स्थानीय कृषि विभाग के अधिकारियों या ई.मित्र केंद्रों की मदद ले सकते हैं। रिकॉर्ड में गड़बड़ी रहने पर खाद की ऑनलाइन बुकिंग और खरीद में परेशानी हो सकती है। कृषि विभाग की इस व्यवस्था से खाद वितरण की निगरानी आसान होने और कालाबाजारी पर अंकुश लगाने में मदद मिलने की उम्मीद है।