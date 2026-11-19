बैठक में प्रदेश में राजनीतिक नियुक्तियों, बोर्ड-निगमों और आयोगों में रिक्त पदों को भरने के मुद्दे पर चर्चा हुई। इसके अलावा पंचायत चुनाव के नतीजों की स्थिति को लेकर भी चर्चा हुई। गौरतलब है कि राजस्थान में लम्बे समय से मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। राज्य में मंत्रियों के छह पद रिक्त हैं।