एसीबी के अनुसार, अग्रवाल जब 2006 में उदयपुर कलक्टर थे, तब बूझड़ा गांव की 13.705 हेक्टेयर कृषि भूमि को अनंता रिसॉर्ट के लिए पर्यटन इकाई माना गया। आरोप है कि एनओसी लिए बिना तथा भूमि का 40 प्रतिशत हिस्सा सुविधा क्षेत्र के लिए छोड़ने और वरिष्ठ नगर नियोजक से अनुमोदन की शर्त हटाकर कंपनी को लाभ पहुंचाया गया। 3 अक्टूबर 2023 को अग्रवाल और उनकी पत्नी के नाम पर बूझड़ा स्थित रिसॉर्ट में 15-15 लाख रुपए प्रति विला की दर से 20 विला खरीदे गए। इन्हें कंपनी को लीज पर दे दिया गया। वहीं, 27 मार्च 2026 को अलवर के अजबगढ़ रिसॉर्ट में अग्रवाल, पत्नी, पुत्रों और सास-ससुर के नाम पर 20 विला 14 से 16.50 लाख रुपए में खरीदे गए। एसीबी का आरोप है कि ये कीमते डीएलसी दर से 3.5 से 4.5 लाख रुपए कम थीं, जबकि अन्य खरीदारो को डीएलसी से करीब छह लाख रुपए अधिक में विला बेचे गए। इससे कंपनी को करीब दो करोड़ रुपए का अनुचित लाभ पहुंचने का आरोप है। 15 अक्टूबर 2026 को अग्रवाल के पुत्रों के नाम जयपुर रिसॉर्ट में 24 विला 11-11 लाख रुपए में खरीदे गए, जबकि विवरणिका में इनकी कीमत 59 लाख रुपए थी। इस तरह करीब साढ़े 3 करोड़ की अनियमितता की गई।