जयपुर स्थापना दिवस के मुख्य समारोह के दौरान बुधवार शाम 18 नवंबर 2026 स्टेच्यू सर्किल पर उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब भव्य आतिशबाजी के तेज धमाकों और शोर से दो सजे-धजे हाथी बिदक गए। घबराए हाथियों के इधर-उधर दौड़ने से मौके पर मौजूद आम नागरिकों, मीडियाकर्मियों और कंटेंट क्रिएटर्स में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई और कई लोग सुरक्षित स्थानों की ओर भागते नजर आए।