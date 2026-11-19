Rajasthan Teacher Transfer Policy: कोटा: राजस्थान सरकार पहली बार सभी शिक्षकों के लिए स्थाई स्थानांतरण नीति लागू करने की तैयारी कर रही है। शिक्षा विभाग ने तबादला नीति का ड्राफ्ट लगभग तैयार कर लिया है। इसे जल्द ही कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद नियम लागू किए जाएंगे। इसके तहत शिक्षकों के स्थानांतरण राजनीतिक सिफारिशों और जनप्रतिनिधियों की डिजायर के बजाय निर्धारित नियमों के आधार पर किए जाने की योजना तैयार की गई है। विभाग का दावा है कि प्रस्तावित नीति के तहत शिक्षकों को तबादले के लिए नेताओं और जनप्रतिनिधियों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। शिक्षक सॉफ्टवेयर पर अपनी जानकारी अपलोड करने के साथ ही इच्छित स्थान और विद्यालयों के विकल्प भर सकेंगे। इसके बाद तबादले की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।