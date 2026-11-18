राजधानी जयपुर की यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने और सड़कों पर जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए जयपुर ट्रैफिक पुलिस ने सख्त रुख अपना लिया है। यातायात पुलिस द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत मंगलवार को एक ही दिन में शहर भर में ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 2,476 वाहन चालकों के चालान काटे गए, वहीं नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले 31 ऑटो को जब्त किया गया।