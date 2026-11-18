AI Image
राजधानी जयपुर की यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने और सड़कों पर जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए जयपुर ट्रैफिक पुलिस ने सख्त रुख अपना लिया है। यातायात पुलिस द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत मंगलवार को एक ही दिन में शहर भर में ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 2,476 वाहन चालकों के चालान काटे गए, वहीं नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले 31 ऑटो को जब्त किया गया।
डीसीपी (नॉर्थ) प्रवीण नायक नुनावत के निर्देशन में चलाए गए इस अभियान के तहत पिछले दो दिनों में पुलिस कुल 6,212 वाहन चालकों के खिलाफ चालान की कार्रवाई कर चुकी है।
मंगलवार को शहर के प्रमुख मार्गों और चौराहों पर यातायात पुलिस की टीमों ने विशेष चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें विभिन्न नियमों के उल्लंघन पर निम्नलिखित कार्रवाई की गई:
|उल्लंघन का प्रकार
|कार्रवाई
|नो-पार्किंग
|सड़क पर गलत तरीके से खड़े 1,496 वाहनों के चालान काटे गए।
|अवैध व नियम तोड़ने वाले ऑटो
|121 ऑटो चालकों के चालान हुए और गंभीर उल्लंघन पर 31 ऑटो जब्त किए गए।
|ब्लैक फिल्म
|शीशों पर काली फिल्म लगाकर घूम रहे 47 वाहनों के चालान किए गए।
|अन्य यातायात नियम उल्लंघन
|अन्य श्रेणी के तहत शेष वाहन चालकों पर जुर्माना लगाया गया (कुल 2,476 चालान)।
गौरतलब है कि इससे एक दिन पहले यानी सोमवार को भी जयपुर ट्रैफिक पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ही दिन में 3,736 वाहन चालकों के चालान काटे थे। इस तरह महज 48 घंटों के भीतर 6,212 वाहन चालक पुलिस के रडार पर आ चुके हैं।
यातायात पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट संदेश दिया है कि शहर के प्रमुख मार्गों पर बेतरतीब पार्किंग, अवैध रूप से संचालित होने वाले ऑटो और यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और यह विशेष अभियान आगामी दिनों में भी लगातार जारी रहेगा।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़