Jaipur Foundation Day News: गुलाबी नगरी जयपुर के तीन सौ साल के सफर में शहर ने जहां विकास के नए आयाम देखे हैं, वहीं राजस्थान पत्रिका ने अपनी सात दशक की यात्रा में परकोटे की विरासत बचाने से लेकर रामगढ़ बांध और अमानीशाह के प्राकृतिक स्वरूप को संरक्षित करने, मास्टर प्लान की पालना और नागरिकों के अधिकारों तक, विकास यात्रा में एक सजग प्रहरी और जनभागीदारी की सूत्रधार की भूमिका निभाई है। प्रदेशभर में जल संरक्षण, पर्यावरण, शिक्षा, महिला सशक्तीकरण, लोकतंत्र और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में 70 से अधिक अभियान चलाकर लाखों लोगों को जोड़ा गया है।