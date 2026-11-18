बांसवाड़ा की नवागांव और नवगठित पलोदरा ग्राम पंचायत के चुनाव में करीब 44 साल से पंचायत से लेकर विधानसभा तक सक्रिय मकवाणा परिवार को हार का सामना करना पड़ा। नवागांव में पारी देवी मकवाणा 388 वोट लेकर तीसरे स्थान पर रहीं, जबकि उषा देवी ने 1034 वोट हासिल कर जीत दर्ज की। पलोदरा में शंकरलाल मकवाणा की पुत्रवधू ममता 224 मतों से चुनाव हार गईं। शंकरलाल दो बार सरपंच रह चुके हैं। उनकी पत्नी पारी देवी और माता विठली देवी भी सरपंच रहीं। परिवार में पिता भानजी भाई सरपंच, प्रधान, उप जिला प्रमुख और विधायक रह चुके हैं।