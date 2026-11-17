Ashok Gehlot Statement: जयपुर: अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चाओं के बीच पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान सामने आया है। करीब एक सप्ताह के दिल्ली दौरे के बाद मंगलवार को जयपुर लौटे गहलोत ने जयपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में कहा कि वे पिछले तीन साल से अपने बारे में ऐसी चर्चाएं सुन रहे हैं, लेकिन न तो दिल्ली में और न ही जयपुर में किसी ने उनसे इस संबंध में बात की है। उन्होंने साफ कहा कि राजस्थान उनकी कर्मभूमि है और वे जीवनभर यहां की जनता की सेवा करना चाहते हैं। किसी पद पर रहें या नहीं, उनकी यह भावना हमेशा बनी रहेगी।