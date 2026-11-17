सचिवालय. File Photo- Patrika
पुनीत शर्मा/जयपुर. राज्य प्रशासन की मुख्य धुरी सचिवालय में कार्मिकों की संख्या 5 हजार से अधिक हो गई है। ऐसे में कार्मिक विभाग के सामने उनके बैठने की व्यवस्था करना बड़ी चुनौती बन गया है। जगह की कमी को देखते हुए अब सचिवालय से 20 विभागों को बाहर शिफ्ट करने की तैयारी है। राजस्थान राज्य सड़क विकास निगम टोंक रोड पर लक्ष्मी मंदिर अंडरपास के उत्तरी हिस्से में 283 करोड़ रुपए की लागत से कर्मयोगी भवन बनाने जा रहा है। करीब 19 हजार वर्गमीटर जमीन पर बनने वाले इस भवन में सचिवालय के विभागों को शिफ्ट किया जाएगा।
पिछले 50 साल में यह पहली बार होगा, जब सचिवालय से एक साथ इतने विभाग बाहर किसी भवन में शिफ्ट होंगे। दावा है कि इन विभागों के बाहर जाने से अंबेडकर सर्कल से सचिवालय तक सुबह-शाम वाहनों का दबाव कम होगा। इससे इस क्षेत्र में लगने वाले जाम से भी राहत मिलेगी।
एक साथ 20 विभाग सचिवालय से बाहर शिफ्ट होने पर अंबेडकर सर्कल, हाईकोर्ट और सचिवालय क्षेत्र में सुबह-शाम वाहनों का दबाव कम होगा। इससे व्यस्त समय में लगने वाले जाम से राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं, सचिवालय परिसर में पार्किंग की समस्या भी कम होगी।
लालकोठी में प्रस्तावित कर्मयोगी भवन को मिनी सचिवालय की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। इसे मिनी सचिवालय के नाम से भी जाना जाएगा। फर्म को कार्यादेश जारी होने के बाद दो साल में निर्माण पूरा करने का लक्ष्य है। जानकारी के अनुसार, दिसंबर में सरकार के कार्यकाल की तीसरी वर्षगांठ पर भवन का शिलान्यास करने की तैयारी है।
राज्य सरकार की बजट घोषणा के क्रियान्वयन के तहत लालकोठी क्षेत्र में 10 मंजिला कर्मयोगी भवन का निर्माण शुरू कर दिया गया है। सचिवालय के कई विभाग शिफ्ट होंगे। भवन का निर्माण 21 महीने में पूरा करने का लक्ष्य है। इसे अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ तैयार किया जाएगा, जिससे यहां काम करने वाले कार्मिकों को बेहतर कार्य वातावरण मिल सकेगा।
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