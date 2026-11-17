पुनीत शर्मा/जयपुर. राज्य प्रशासन की मुख्य धुरी सचिवालय में कार्मिकों की संख्या 5 हजार से अधिक हो गई है। ऐसे में कार्मिक विभाग के सामने उनके बैठने की व्यवस्था करना बड़ी चुनौती बन गया है। जगह की कमी को देखते हुए अब सचिवालय से 20 विभागों को बाहर शिफ्ट करने की तैयारी है। राजस्थान राज्य सड़क विकास निगम टोंक रोड पर लक्ष्मी मंदिर अंडरपास के उत्तरी हिस्से में 283 करोड़ रुपए की लागत से कर्मयोगी भवन बनाने जा रहा है। करीब 19 हजार वर्गमीटर जमीन पर बनने वाले इस भवन में सचिवालय के विभागों को शिफ्ट किया जाएगा।