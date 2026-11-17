रेलवे ने पहले चरण में गांधीनगर, खातीपुरा और जगतपुरा स्टेशन के नाम के आगे जयपुर जोड़ने का प्रस्ताव भेजा है। हालांकि, शहर के अन्य प्रमुख स्टेशन ढेहर के बालाजी, कनकपुरा, सांगानेर और दुर्गापुरा के नाम के आगे भी जयपुर जोड़ने की जरूरत महसूस की जा रही है। इन स्टेशनों से भी बड़ी संख्या में यात्री सफर करते हैं, लेकिन इनके नाम से बाहरी यात्रियों को जयपुर की पहचान स्पष्ट नहीं हो पाती। रेलवे अधिकारियों के अनुसार सभी स्टेशनों के नाम बदलने की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से पूरी की जा सकती है।

