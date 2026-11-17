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दूदू। राजस्थान में दूदू-मालपुरा स्टेट हाईवे-37-ए पर सोमवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे ने तीन भाई-बहनों की जिंदगी छीन ली। हादसे के बाद शादी की खुशियां मातम में बदल गई। तेज रफ्तार कार व मोटरसाइकिल के बीच हुई आमने- सामने की भिड़ंत में दो युवती व एक युवक की मौत हो गई जबकि एक युवती गंभीर रूप से घायल हुई है। हादसा इतना भीषण था कि बाइक सवार चारों युवक-युवतियां सड़क पर दूर जा गिरे और बाइक कबाड़ में तब्दील हो गई।
पुलिस के अनुसार खुड़ियाला गांव निवासी चारों युवक-युवतियां मूंगीथला गांव में आयोजित शादी समारोह में मायरा भरकर बाइक से अपने गांव लौट रहे थे। शाम करीब पौने सात बजे जब वे मंगलवाड़ा और सेवा गांव के बीच पहुंचे तो सामने से तेज गति से आ रही कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी।
हादसे में खुड़ियाला निवासी देशराज (23) पुत्र श्रीराम जाट, ललिता (19) पुत्री तेजकरण जाट तथा किस्मत (18) पुत्री तेजकरण जाट गंभीर रूप से घायल हो गए जबकि सुलोचना (24) पुत्री तेजकरण जाट गंभीर रूप से घायल हो हुई। सूचना पर दूदू थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को एम्बुलेंस की मदद से राजकीय उप जिला अस्पताल दूदू पहुंचाया।
अस्पताल में चिकित्सकों ने देशराज, ललिता और किस्मत को मृत घोषित कर दिया। वहीं गंभीर घायल सुलोचना को प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर के एसएमएस अस्पताल रैफर कर दिया। जहां उसकी हालत भी चिंताजनक बताई जा रही है। दूदू थानाधिकारी संजय प्रसाद मीणा ने बताया कि हादसे के बाद बाइक को टक्कर मारने वाला चालक वाहन लेकर फरार हो गया। पुलिस नंबरों के आधार पर चालक की तलाश कर रही है।
हादसे में परिवार के तीन जनों की मौत के बाद शादी की खुशियां मातम में बदल गई। परिजन अस्पताल पहुंचे तो बच्चों के शव देखकर बिलख पड़े। इस दौरान अस्पताल में भी अफरा-तफरी का माहौल रहा। देर रात तक अस्पताल और गांव में परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था।
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