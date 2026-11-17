दूदू। राजस्थान में दूदू-मालपुरा स्टेट हाईवे-37-ए पर सोमवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे ने तीन भाई-बहनों की जिंदगी छीन ली। हादसे के बाद शादी की खुशियां मातम में बदल गई। तेज रफ्तार कार व मोटरसाइकिल के बीच हुई आमने- सामने की भिड़ंत में दो युवती व एक युवक की मौत हो गई जबकि एक युवती गंभीर रूप से घायल हुई है। हादसा इतना भीषण था कि बाइक सवार चारों युवक-युवतियां सड़क पर दूर जा गिरे और बाइक कबाड़ में तब्दील हो गई।