जयपुर. पढ़-लिखकर परिवार का सहारा बनने का सपना देखने वाली 25 वर्षीय छात्रा आशु सामरिया की सड़क हादसे में मौत हो गई। झालाना डूंगरी जाने के लिए दिल्ली रोड स्थित मीना पेट्रोल पंप के पास बस का इंतजार कर रही आशु को एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। एसएमएस अस्पताल में उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया।