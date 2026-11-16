बारां जिले में NH-27 पर भीषण सड़क हादसा : तेज रफ्तार एसयूवी की टक्कर से 3 भैंसों की मौत, कार के उड़े परखच्चे

बताया जा रहा है कि हादसे में मृत और घायल हुई भैंसें भंवरगढ़ कस्बे के राजा मेव की थीं। एक साथ तीन पशुओं की मौत से पशुपालक को बड़ा नुकसान हुआ है। वहीं, हादसे के बाद कार में सवार लोगों और वाहन मालिक को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि दुर्घटना के समय कार कौन चला रहा था और उसमें कितने लोग सवार थे। फिलहाल पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहन जब्त कर लिया है। घटना के संबंध में अभी तक पुलिस में औपचारिक रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।