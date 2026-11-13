बारां-कोटा के किसानों की मेहनत लाई रंग, गणेशगंज लिफ्ट सिंचाई परियोजना में 6 नई मोटरें लगाने का काम शुरू

परियोजना के अधिशासी अभियंता महेंद्र मीणा ने बताया कि 150 एचपी की दो मोटरें पहुंच चुकी हैं और इन्हें स्थापित करने का काम शुरू कर दिया गया है। शेष चार मोटरें भी करीब एक सप्ताह बाद लगाई जाएंगी। दीपावली के कारण मिस्त्रियों की उपलब्धता नहीं होने से काम में देरी हुई। फिलहाल किसानों को पानी की जरूरत है, इसलिए नहर बंद करना उनके हित में नहीं है। पानी की मांग कम होने के बाद शेष मोटरें लगाने का काम पूरा किया जाएगा। नई मोटरें स्थापित होने के बाद परियोजना की जल उठाने की क्षमता बढ़ेगी और बारां-कोटा के किसानों को सिंचाई के लिए बेहतर सुविधा मिलने की उम्मीद है।