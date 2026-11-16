16 नवंबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

US Israel-Iran War

Pushkar Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर

Khatu Shyamji Mela : खाटूश्यामजी मेला के लिए रींगस से चलेंगी 8 स्पेशल ट्रेनें, NW रेलवे के जयपुर मंडल ने किए विशेष इंतजाम

Khatu Shyamji Mela : खाटूश्यामजी में आयोजित होने वाले देवउठनी एकादशी मेले के दौरान श्रद्धालुओं की संभावित भारी भीड़ को देखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर मंडल ने रींगस से जयपुर, दिल्ली और रेवाड़ी के लिए 8 स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Updated: 16 Nov 2026, 10:55 PM IST

khatu shyamji mela 8 special trains will run from reengus jaipur

Khatu Shyamji Mela : डीआरएम ने किया रींगस स्टेशन का निरीक्षण। फोटो पत्रिका

Khatu Shyamji Mela : जयपुर। खाटूश्यामजी में आयोजित होने वाले देवउठनी एकादशी मेले के दौरान श्रद्धालुओं की संभावित भारी भीड़ को देखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर मंडल ने रींगस रेलवे स्टेशन पर खास इंतजाम किए हैं। यात्रियों को सफर और टिकट के लिए परेशान न होना पड़े, इसके लिए रेलवे ने रींगस से जयपुर, दिल्ली और रेवाड़ी के लिए 8 स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। मंडल वाणिज्य प्रबंधक जगदीश कुमार के अनुसार, मेले के दौरान रींगस स्टेशन पर टिकट के लिए लंबी कतारें न लगें, इसके लिए रेलवे ने टिकटिंग व्यवस्था को पूरी तरह हाइटेक और विस्तारित किया है। स्टेशन पर 3 अतिरिक्त टिकट काउंटर खोलने के साथ ही 8 ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीनें (एटीवीएम) लगाई गई हैं। इसके अलावा, भीड़ अधिक बढ़ने पर यात्रियों को चलते-फिरते टिकट उपलब्ध कराने के लिए मोबाइल यूटीएस मशीनों से लैस अतिरिक्त वाणिज्यिक स्टाफ भी तैनात किया जाएगा।

सुरक्षा और स्वास्थ्य के पुख्ता प्रबंध

यात्रियों की सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए स्टेशन पर अतिरिक्त रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के जवानों और वाणिज्यिक कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। पूरे मेला क्षेत्र और स्टेशन परिसर की हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरों का जाल बिछाया गया है, जिसकी लाइव मॉनिटरिंग स्टेशन पर बने 'वार रूम' से की जाएगी। इसके साथ ही, किसी भी श्रद्धालु की तबीयत बिगड़ने या आपातकालीन स्थिति में तुरंत प्राथमिक उपचार मुहैया कराने के लिए स्टेशन पर एक अतिरिक्त मेडिकल एंबुलेंस भी 24 घंटे तैनात रहेगी।

Rajasthan : दुबई सड़क हादसे ने छीने चूरू के 3 लाल, एक साथ उठी अर्थियां, शोक में डूबा पूरा गांव; महिलाओं से छिपाई गई थी खबर

ये भी पढ़ें
dubai road accident churu dadu gaon 3 sons death entire village sad

निरीक्षण: डीआरएम ने रींगस स्टेशन पर परखीं व्यवस्थाएं

इन विशेष तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए सोमवार को जयपुर मंडल रेल प्रबंधक रवि जैन ने रींगस रेलवे स्टेशन का दौरा कर सभी इंतजामों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि मेला अवधि के दौरान सभी विभाग आपसी तालमेल से काम करें और श्रद्धालुओं की सुगम व सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करें। रेलवे ने भी यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा के दौरान प्रशासन का सहयोग करें और सुरक्षा निर्देशों का पालन करें।

खाटूश्यामजी जन्मोत्सव : 19 नवंबर से कोटा से चलेगी स्पेशल ट्रेन

कोटा. खाटूश्यामजी जन्मोत्सव पर यात्री भार को देखते हुए रेल प्रशासन ने विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय किया है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कोटा से रशीदपुरा खोरी वाया जयपुर स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जाएगा। इस ट्रेन में आरक्षित श्रेणियों की सीटें उपलब्ध हैं। गाड़ी संख्या 09803 कोटा-रशीदपुरा खोरी स्पेशल 19 नवंबर को कोटा से रात 9.55 बजे चलेगी और अगले दिन सुबह 5.40 बजे रशीदपुरा खोरी पहुंचेगी। वापसी में गाड़ी संख्या 09804 रशीदपुरा खोरी-कोटा स्पेशल 20 नवंबर को सुबह 7.15 बजे रवाना होगी और उसी दिन शाम 4.30 बजे कोटा पहुंचेगी।

Churu : जवान मनीराम नायक का निधन, पूरे क्षेत्र में शोक की लहर, मंगलवार को देगा गांव में होगा राजकीय सम्मान से अंतिम संस्कार

ये भी पढ़ें
churu jawan maniram nayak death last rites dega gaon with state honors
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.