अपनी अनूठी वास्तुकला, ऐतिहासिक विरासत और संस्कृति के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध गुलाबी नगरी जयपुर आज अपना 299वां स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। मंगलवार, 17 नवंबर को पारंपरिक अंदाज में दो दिवसीय स्थापना दिवस समारोह का भव्य शुभारंभ हुआ। इसके साथ ही गुलाबी नगरी अपनी स्थापना के 299 वर्ष पूरे कर कल बुधवार, 18 नवंबर को अपने गौरवशाली इतिहास के 300वें वर्ष में प्रवेश कर जाएगी।