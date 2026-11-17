एसीपी: पर्यटन सीजन में खासकर शनिवार-रविवार को दोपहर बाद वाहनों का दबाव बढ़ जाता है। इसे देखते हुए हवा महल के सामने वन-वे और पैदल पर्यटकों के लिए अलग लेन बनाने का प्रस्ताव है। वन-वे और ट्रैफिक फ्री रोड जैसे विकल्पों पर भी विचार कर रहे हैं। पहले व्यापारियों से बातचीत हुई थी, लेकिन विरोध भी सामने आया। अब सभी की सहमति से हर शनिवार-रविवार नई ट्रैफिक व्यवस्था लागू करने का प्रयास है।