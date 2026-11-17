Jaipur Walled City traffic - Patrika Pic
जयपुर. गुलाबी शहर की गलियों में सैलानियों की चहल-पहल बनी रहे, लेकिन उनकी गाड़ियों से स्थानीय लोगों का रास्ता न रुके। इसी संतुलन को साधने के लिए पुलिस परकोटे की यातायात व्यवस्था बदलने की तैयारी कर रही है। एडिशनल पुलिस कमिश्नर प्रदीप मोहन शर्मा से राजस्थान पत्रिका के रिपोर्टर ललित तिवारी की विशेष बातचीत में शहर में आने वाले दिनों की यातायात व्यवस्था का नया खाका सामने आया।
एसीपी: पर्यटन सीजन में खासकर शनिवार-रविवार को दोपहर बाद वाहनों का दबाव बढ़ जाता है। इसे देखते हुए हवा महल के सामने वन-वे और पैदल पर्यटकों के लिए अलग लेन बनाने का प्रस्ताव है। वन-वे और ट्रैफिक फ्री रोड जैसे विकल्पों पर भी विचार कर रहे हैं। पहले व्यापारियों से बातचीत हुई थी, लेकिन विरोध भी सामने आया। अब सभी की सहमति से हर शनिवार-रविवार नई ट्रैफिक व्यवस्था लागू करने का प्रयास है।
एसीपी: पर्यटन सीजन में ट्रैफिक का दबाव कब बढ़ेगा, इसका पहले से अंदाजा है। संबंधित पक्षों के साथ बैठक कर शनिवार-रविवार की व्यवस्था लागू करेंगे। प्रयास है कि योजना का असर सड़कों पर दिखाई दे।
एसीपी: अभी 52 और 32 सीटर बड़ी पर्यटक बसें परकोटे में प्रवेश कर जाती हैं। जलेबी चौक में आगे रास्ता नहीं होने से इन्हें वापस मुड़ना पड़ता है, जिससे जाम लगता है। योजना है कि इन बसों को रामलीला मैदान में ही रोक दिया जाए। वहां से पर्यटक छोटे वाहनों से आगे जा सकेंगे।
एसीपी: आमजन, व्यापारी उपलब्ध जगह के अनुसार ही वाहन पार्क करें। सहयोग से तोपखाना, किशनपोल और जौहरी बाजार सहित कई रास्तों पर वन-वे लागू किया जा सकता है।
एसीपी: हां, सामान लेकर आने वाले वाहनों को सुबह से दोपहर 12 बजे तक ही प्रवेश देने की योजना है। बसों के साथ टैक्सियों को भी निर्धारित स्थान पर रोकने की योजना है। इसके लिए टूर ऑपरेटरों, टूरिस्ट ट्रैवल एजेंसियों की बैठक बुलाएंगे।
एसीपी: यह सामूहिक जिम्मेदारी है। जयपुर नगर निगम, जेडीए, पर्यटन विभाग, मार्केट एसोसिएशन और संबंधित विभागों को मिलकर योजना बनानी होगी।
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