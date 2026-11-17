दरअसल, जयपुर एयरपोर्ट पर यात्रीभार बढ़ने के साथ ही मुसाफिरों की परेशानियां भी बढ़ रही हैं। यात्रियों को फ्लाइट में बैठाने के बाद खराबी बताकर टर्मिनल में उतारा जा रहा है। इस प्रक्रिया में दो से तीन घंटे यूं ही निकल जाते हैं। स्थिति तब और विकट हो जाती है, जब एयरक्राफ्ट की खराबी दूर नहीं होती और वैकल्पिक इंतजाम करने में एयरलाइन घंटों लगा देती है। कई बार अगली उड़ान का विकल्प अगले दिन का दिया जाता है, जिससे यात्रियों को भारी संकट झेलना पड़ता है। नौकरी, कारोबार, मेडिकल इमरजेंसी या पर्यटन के लिए जाने वाले लोगों का पूरा शेड्यूल बिगड़ रहा है।