Jaipur Kalwar Road: कालवाड़ रोड को 160 फीट चौड़ा करने की तैयारी के बीच सोमवार को जेडीए ने कार्रवाई शुरू कर दी। कालवाड़ बाइपास से गोविंदपुरा बस स्टैंड चौराहे तक करीब 3 किलोमीटर क्षेत्र में सड़क की प्रस्तावित सीमा का डिमार्केशन किया गया। जेडीए की छह टीमों ने सड़क के दोनों ओर नाप-जोख कर दुकानों और अन्य निर्माणों पर लाल निशान लगाए। सड़क सीमा में आ रहे अवैध निर्माण और अतिक्रमण भी चिह्नित किए गए। निशान लगते ही व्यापारियों में खलबली मच गई।