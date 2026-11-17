AI generated image Risk of Live Location
आज के डिजिटल और इंटरनेट के इस दौर में स्मार्टफोन हमारी जिंदगी का एक अनिवार्य हिस्सा बन चुका है। अकेले सफर करते समय या रात-बेरात बाहर होने पर परिजनों को अपनी लाइव लोकेशन (Live Location) भेजना एक सुरक्षा उपाय माना जाता है। हालांकि, राजस्थान पुलिस ने इसे लेकर एक बहुत ही गंभीर चेतावनी जारी की है। पुलिस का कहना है कि लोकेशन शेयर करना सुरक्षा का साधन तभी तक है, जब तक वह पूरी तरह सुरक्षित और सही हाथों में हो। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बिना सोचे-समझे अपनी लाइव लोकेशन सार्वजनिक करना या किसी अनजान व्यक्ति के साथ साझा करना हमारी व्यक्तिगत गोपनीयता (Personal Privacy) और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकता है।
आजकल लोग ट्रेंड या दोस्तों के साथ जुड़ने के चक्कर में अपनी हर गतिविधि और रियल-टाइम लोकेशन सोशल मीडिया पर अपडेट कर देते हैं। राजस्थान पुलिस के अनुसार, इस तरह की आदत से ऑनलाइन स्टॉकिंग (Online Stalking) और साइबर अपराधियों को सीधा बढ़ावा मिलता है। असामाजिक तत्वों और अपराधियों के लिए यह जानना बहुत आसान हो जाता है कि आप इस समय कहां हैं और आपका मूवमेंट किस तरफ है। यह लापरवाही किसी बड़े आपराधिक षड्यंत्र या अनहोनी को न्योता दे सकती है।
अपनी डिजिटल प्राइवेसी को सुरक्षित रखना हर नागरिक की खुद की जिम्मेदारी है। पुलिस ने आमजन, विशेषकर युवाओं और महिलाओं को सलाह दी है कि वे अनजान लिंक्स (Links), अनवेरिफाइड ऐप्स (Unverified Apps) या इंटरनेट पर अपनी निजी जानकारी व मूवमेंट साझा करने से पूरी तरह बचें। अपनी वास्तविक लोकेशन केवल अपने माता-पिता, परिवार के सदस्यों या बेहद भरोसेमंद और करीबी मित्रों के साथ ही शेयर की जानी चाहिए, जिन पर आपको पूरा यकीन हो। अनजान लोगों से लोकेशन शेयर करना online stalking और गंभीर डिजीटल खतरे को बुलावा देता है।
डिजिटल दुनिया जितनी सुविधाजनक है, उतनी ही जोखिम भरी भी है। यदि कोई अनजान व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है, आपकी ऑनलाइन जासूसी कर रहा है या किसी प्रकार की साइबर धोखाधड़ी (Cyber Fraud) का शिकार बना रहा है, तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ऐसे मामलों में तुरंत और बिना किसी संकोच के पुलिस की मदद लेनी चाहिए ताकि समय रहते उचित कानूनी कार्रवाई की जा सके।
राजस्थान पुलिस ने नागरिकों की सुरक्षा और त्वरित सहायता के लिए विशेष हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। किसी भी आपात स्थिति, साइबर क्राइम, ऑनलाइन उत्पीड़न या महिला सुरक्षा से जुड़ी समस्या होने पर तुरंत महिला गरिमा हेल्पलाइन नंबर 1090 या साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क करें। सजग रहें, सुरक्षित रहें और अपनी डिजिटल प्राइवेसी से कभी समझौता न करें।
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जयपुर
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