आज के डिजिटल और इंटरनेट के इस दौर में स्मार्टफोन हमारी जिंदगी का एक अनिवार्य हिस्सा बन चुका है। अकेले सफर करते समय या रात-बेरात बाहर होने पर परिजनों को अपनी लाइव लोकेशन (Live Location) भेजना एक सुरक्षा उपाय माना जाता है। हालांकि, राजस्थान पुलिस ने इसे लेकर एक बहुत ही गंभीर चेतावनी जारी की है। पुलिस का कहना है कि लोकेशन शेयर करना सुरक्षा का साधन तभी तक है, जब तक वह पूरी तरह सुरक्षित और सही हाथों में हो। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बिना सोचे-समझे अपनी लाइव लोकेशन सार्वजनिक करना या किसी अनजान व्यक्ति के साथ साझा करना हमारी व्यक्तिगत गोपनीयता (Personal Privacy) और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकता है।