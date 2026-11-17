Pushkar Mela 2026 Inauguration: पुष्कर (अजमेर): नगाड़ों की गूंज, लोक संगीत की धुन और देशी-विदेशी पर्यटकों के उत्साह के बीच मंगलवार को अंतरराष्ट्रीय पुष्कर पशु एवं धार्मिक मेले का विधिवत आगाज हुआ। कार्तिक मास की गोपाष्टमी पर सुबह 11 बजे मेला मैदान में कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत ने पूजा-अर्चना के बाद पुलिस की सलामी के बीच ध्वजारोहण कर मेले की शुरुआत की। इस दौरान अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नगाड़ा वादक नाथूलाल सोलंकी की टीम ने शानदार प्रस्तुति देकर माहौल को राजस्थानी रंग में रंग दिया। नगाड़ों की थाप पर विदेशी पर्यटक भी खुद को थिरकने और वाद्ययंत्र बजाने से नहीं रोक सके।