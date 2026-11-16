पुष्कर मेला: अजमेर जिला पुलिस ने लागू किया विशेष ट्रैफिक प्लान

अजमेर। पुष्कर मेले में श्रद्धालुओं और सैलानियों की भीड़ के बीच यातायात व्यवस्था सुचारू रखने के लिए अजमेर जिला पुलिस ने विशेष ट्रैफिक प्लान लागू किया है। पुलिस ने पुष्कर आने वाली निजी, रोडवेज बसों के प्रवेश, सवारियां उतारने और वापसी के मार्ग निर्धारित कर दिए हैं। आगामी 17 नवंबर तक मारवाड़ बस स्टैंड पर बसों का आवागमन पूरी तरह से बंद रहेगा। प्रतिबंधित क्षेत्र में बस खड़ी मिली तो उसके खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट में सख्ती से कार्रवाई की जाएगी।