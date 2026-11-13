पुष्कर मेले में छाए 5-5 करोड़ के घोड़े, 68.5 इंच लंबे ‘RDX’ और ‘Alex’ को देखने उमड़ी भीड़

Pushkar Fair 2026 : अजमेर। अंतरराष्ट्रीय पुष्कर पशु मेले की रंगत परवान चढ़ने लगी है। मेले में इस बार पशुओं की खरीद-फरोख्त के साथ शानदार नस्ल के घोड़े भी आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। देशभर से पशुपालक और व्यापारी अपने बेहतरीन पशुओं के साथ मेले में पहुंच रहे हैं। इसी बीच महाराष्ट्र से आए मारवाड़ी नस्ल के दो घोड़े 'RDX' और 'Alex' अपनी कद-काठी, खूबसूरती और करोड़ों रुपए की कीमत को लेकर चर्चा में हैं।