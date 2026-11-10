पद्मश्री से सम्मानित संजीत बंकर रॉय का निधन, सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा रॉय के पति हैं संजीत

तिलोनिया बेयरफुट के संस्थापक संजीत 'बंकर' रॉय
अजमेर. तिलोनिया बेयरफुट के संस्थापक और सामाजिक कार्यकर्ता संजीत बंकर रॉय का मंगलवार सुबह तिलोनिया में निधन हो गया। उन्होंने 81 साल की उम्र में सुबह करीब 6:15 बजे तिलोनिया स्थित अपने घर पर अंतिम सांस ली। उनका अंतिम संस्कार शाम 4 बजे होगा। उनकी पत्नी अरुणा रॉय भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं और सूचना के अधिकार (RTI) आंदोलन में उनकी अहम भूमिका रही है।
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए बंकर रॉय के निधन पर शोक जताया। उन्होंने कहा कि बंकर रॉय ने महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर चलते हुए ग्रामीण आत्मनिर्भरता, शिक्षा और विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया। उनका पूरा जीवन गांवों को सशक्त बनाने और वंचित वर्गों के जीवन में बदलाव लाने के लिए समर्पित रहा। गहलोत ने बताया कि उनका बंकर रॉय से पुराना संपर्क था और कुछ समय पहले ही उन्होंने बेयरफुट कॉलेज जाकर उनसे और अरुणा रॉय से मुलाकात की थी।
कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी X पर पोस्ट कर बंकर रॉय के निधन पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि बंकर रॉय ने अपनी पूरी जिंदगी गांवों में रहने वाले लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम किया। थरूर ने बताया कि तिलोनिया में बेयरफुट कॉलेज शुरू कर उन्होंने गांव की महिलाओं, खासकर बुजुर्ग महिलाओं को सोलर लाइट लगाने और उसकी मरम्मत करने की ट्रेनिंग दी। इससे भारत ही नहीं, दूसरे देशों के भी हजारों गांवों के घरों तक बिजली पहुंची। थरूर ने अरुणा रॉय और उनके परिवार के प्रति संवेदना भी जताई।
संजीत बंकर राॅय और अरुणा रॉय ने वर्ष 1972 में बेयरफुट कॉलेज की स्थापना की थी। यह गांधीवादी दर्शन पर आधारित है। इसका मकसद ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं का समाधान बाहर से इंजीनियर या विशेषज्ञों के बजाय स्थानीय लोगों के कौशल और ज्ञान का उपयोग करना है। बिना स्कूल गए ग्रामीण महिलाओं और दादी-नानियों को सोलर एनर्जी , हैंडपंप सुधारने, वर्षा जल संचयन, और हस्तशिल्प जैसी तकनीकी का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यहां प्रशिक्षित ग्रामीण महिलाएं सोलर मामा के रूप में जानी जाती हैं। यह अपने गांवों और देश-विदेश के दूरदराज इलाकों में सोलर लाइट और सिस्टम स्थापित और रखरखाव में सहायता करती हैं।
संजीत रॉय का वास्तविक नाम संजीत रॉय ही था, लेकिन दुनिया भर में वे 'बंकर रॉय' के नाम से मशहूर हुए। वे मूल रूप से एक प्रतिष्ठित बंगाली परिवार से ताल्लुक रखते थे। बंगाली परंपरा में भाई-बहनों के घरेलू नाम आपस में मिलते-जुलते रखने का चलन है। उनके सगे भाई का नाम "शंकर" था, इसी की राइमिंग (तुकांत) में बचपन में उनका घरेलू नाम "बंकर" रखा गया, जो आगे चलकर उनकी आधिकारिक और वैश्विक पहचान बन गया।
बंकर रॉय का जीवन काफी अलग रहा। उन्होंने अच्छी शिक्षा हासिल की, खेलों में नाम कमाया और फिर अपना पूरा जीवन गांवों के विकास के लिए लगा दिया।
1. दून स्कूल और सेंट स्टीफेंस से की पढ़ाई
बंकर रॉय का जन्म 30 जून 1945 को पश्चिम बंगाल के बर्नपुर में हुआ था। उन्होंने देहरादून के दून स्कूल से पढ़ाई की। इसके बाद दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज में शिक्षा हासिल की। पढ़ाई के साथ-साथ उन्हें खेलों में भी काफी रुचि थी। साल 1965 में वे भारत के नेशनल स्क्वैश चैंपियन बने। उन्होंने तीन बार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी भारत का प्रतिनिधित्व किया।
2. बिहार के अकाल ने बदल दी जिंदगी
बंकर रॉय के जीवन में साल 1967 एक बड़ा मोड़ लेकर आया। बिहार में पड़े अकाल के दौरान उन्होंने गरीबी और भुखमरी को करीब से देखा। इस अनुभव ने उन पर गहरा असर डाला। इसके बाद उन्होंने अपना जीवन गांवों में रहने वाले लोगों की मदद और ग्रामीण विकास के लिए समर्पित करने का फैसला किया।
3. 1972 में शुरू किया बेयरफुट कॉलेज
ग्रामीण इलाकों में काम करने के अपने फैसले के तहत बंकर रॉय ने 1972 में राजस्थान के तिलोनिया में सोशल वर्क एंड रिसर्च सेंटर की शुरुआत की। यही संस्थान आगे चलकर बेयरफुट कॉलेज के नाम से पहचाना जाने लगा। इस कॉलेज की सबसे खास बात यह रही कि यहां पढ़ाई से ज्यादा लोगों के हुनर और अनुभव को महत्व दिया गया। यहां ऐसे ग्रामीणों को भी तकनीकी काम सिखाए गए, जिनके पास कोई बड़ी डिग्री नहीं थी।
4. गांव की महिलाओं को बनाया सोलर इंजीनियर
बंकर रॉय की सबसे खास पहलों में से एक गांव की महिलाओं को सोलर तकनीक की ट्रेनिंग देना था। उन्होंने ग्रामीण महिलाओं और बुजुर्ग महिलाओं को सोलर पैनल लगाने, लाइट बनाने और उनकी मरम्मत करने का काम सिखाया। इन्हें 'सोलर मामा' के नाम से पहचान मिली। खास बात यह थी कि कई महिलाएं पढ़ना-लिखना नहीं जानती थीं, लेकिन ट्रेनिंग के बाद वे सोलर इंजीनियर के तौर पर काम करने लगीं। इस पहल से भारत के साथ-साथ दूसरे देशों के कई गांवों में भी सौर ऊर्जा पहुंचाने में मदद मिली।
बंकर रॉय के काम को देश ही नहीं, विदेशों में भी पहचान मिली। ग्रामीण विकास और महिला सशक्तिकरण के लिए किए गए उनके प्रयासों को कई बड़े सम्मानों से नवाजा गया।
1. पद्मश्री से किया गया सम्मानित
भारत सरकार ने ग्रामीण विकास के क्षेत्र में उनके योगदान को देखते हुए साल 1986 में बंकर रॉय को पद्मश्री से सम्मानित किया था।
2. टाइम मैगजीन की 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल
साल 2010 में टाइम मैगजीन ने भी उनके काम को पहचान दी। उन्हें दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली हस्तियों की सूची यानी 'टाइम 100' में जगह मिली थी।
3. ग्रामीण महिलाओं के अधिकारों के लिए भी किया काम
बंकर रॉय ने महिलाओं को सोलर तकनीक सिखाने के साथ उनके अधिकारों के लिए भी काम किया। उन्होंने गांवों में महिलाओं को पुरुषों के बराबर मजदूरी दिलाने की दिशा में आवाज उठाई। उनका मानना था कि गांव के लोगों को अपने फैसले खुद लेने और अपने हुनर के दम पर आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए।
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