Rajasthan: पुष्कर मेले में जाने वालों के लिए अच्छी खबर, 12 शहरों से चलेंगी रोडवेज की 100 से ज्यादा एक्स्ट्रा बसें

अजमेर. राजस्थान के प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय पुष्कर मेले में श्रद्धालुओं और पर्यटकों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रोडवेज ने खास तैयारी शुरू कर दी है। मेले के दौरान यात्रियों को आने-जाने में परेशानी न हो, इसके लिए 100 से ज्यादा अतिरिक्त बसें चलाने की योजना बनाई गई है। इन बसों के जरिए अजमेर और पुष्कर के बीच यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने की कोशिश होगी। खासकर कार्तिक पूर्णिमा के आसपास बसों के फेरे भी बढ़ाए जाएंगे, क्योंकि इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु पुष्कर पहुंचते हैं।