Rajasthan: पुष्कर मेले में जाने वालों के लिए अच्छी खबर, 12 शहरों से चलेंगी रोडवेज की 100 से ज्यादा एक्स्ट्रा बसें

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अजमेर. राजस्थान के प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय पुष्कर मेले में श्रद्धालुओं और पर्यटकों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रोडवेज ने खास तैयारी शुरू कर दी है। मेले के दौरान यात्रियों को आने-जाने में परेशानी न हो, इसके लिए 100 से ज्यादा अतिरिक्त बसें चलाने की योजना बनाई गई है। इन बसों के जरिए अजमेर और पुष्कर के बीच यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने की कोशिश होगी। खासकर कार्तिक पूर्णिमा के आसपास बसों के फेरे भी बढ़ाए जाएंगे, क्योंकि इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु पुष्कर पहुंचते हैं।
इसके अलावा, अगर मेले के दौरान यात्रियों की संख्या उम्मीद से ज्यादा रहती है तो दूसरे लंबे रूट पर चलने वाली बसों को भी पुष्कर भेजा जाएगा। ये बसें अपना तय सफर पूरा करने के बाद वापस उसी रूट पर चलने लगेंगी। इससे मेले के दौरान यात्रियों को आने-जाने के लिए ज्यादा बसें मिल सकेंगी।
पुष्कर मेले में 19 और 20 नवंबर से श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने की संभावना है। वहीं, 24 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा का मुख्य स्नान होने के कारण इस दौरान सबसे ज्यादा भीड़ रहने का अनुमान है। इसी को देखते हुए 20 से 24 नवंबर के बीच अतिरिक्त बसों का संचालन ज्यादा रखा जाएगा।
रोडवेज मेले के दौरान प्रतिदिन करीब 200 से 250 बस ट्रिप संचालित करने की तैयारी कर रहा है। अनुमान है कि पूरे आयोजन के दौरान लगभग 50 से 60 हजार यात्री रोडवेज बसों से सफर करेंगे। यात्रियों की संख्या बढ़ने पर बसों के अतिरिक्त फेरे भी लगाए जा सकते हैं।
पुष्कर मेले में हर साल देश के अलग-अलग हिस्सों से श्रद्धालु और पर्यटक पहुंचते हैं। मेले के दौरान घाटों पर स्नान करने के साथ बाजारों और मेला स्थलों पर भी काफी भीड़ रहती है। ऐसे में अजमेर से पुष्कर जाने और वापस लौटने के लिए बसों की मांग बढ़ जाती है। रोडवेज की अतिरिक्त बसें चलने से लोगों को आने-जाने में आसानी होगी। साथ ही निजी वाहनों पर निर्भरता भी कम होगी।
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