अजमेर को मिलीं 20 नई ई-बसें, 15 रूटों पर होगा संचालन; यात्रियों को मिलेंगी ये सुविधाएं

विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने कहा कि पहले अजमेर को 30 बसें मिलनी थीं। उन्होंने अजमेर के लिए और बसें आवंटित कराने का प्रयास किया। इसके बाद अब कुल 100 बसों के आवंटन को मंजूरी मिली है। इससे शहरवासी अजमेर सहित आसपास के क्षेत्रों किशनगढ़, पीसांगन और नसीराबाद तक सफर कर सकेंगे।