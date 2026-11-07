अजमेर को मिलीं 20 नई ई-बसें, 15 रूटों पर होगा संचालन; यात्रियों को मिलेंगी ये सुविधाएं

नई ई-बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, महापौर अनामिका और अन्य (पत्रिका फोटो)
Ajmer E-Bus Service: अजमेर: प्रधानमंत्री ई-बस सेवा के तहत अजमेर को 20 नई वातानुकूलित (AC) ई-बसें मिली हैं। शहर के 15 रूटों पर इन बसों का संचालन होगा। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और महापौर अनामिका शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर बसों को रवाना किया।
विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने कहा कि पहले अजमेर को 30 बसें मिलनी थीं। उन्होंने अजमेर के लिए और बसें आवंटित कराने का प्रयास किया। इसके बाद अब कुल 100 बसों के आवंटन को मंजूरी मिली है। इससे शहरवासी अजमेर सहित आसपास के क्षेत्रों किशनगढ़, पीसांगन और नसीराबाद तक सफर कर सकेंगे।
महापौर अनामिका शर्मा ने कहा कि इन बसों के संचालन से लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। आयुक्त गौरव बुढ़ानिया ने बताया कि बसों की रेंज करीब 200 किलोमीटर तक है।
इससे पहले महापौर ने विधानसभा अध्यक्ष देवनानी और भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश सोनी का स्वागत किया। इस मौके पर नगर निगम उपायुक्त भरतराज गुर्जर, उपायुक्त महावीर सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश सोनी, पार्षद मोनिका जैन, सूफिया कुरैशी, विवेक रावत और पूर्व पार्षद मनोज मामनानी सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
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