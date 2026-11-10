Rajasthan Weather Update: श्रीगंगानगर का AQI 1300 पार! दिल्ली से भी ज्यादा ‘जहरीली हवा’, जानिए मौसम का लेटेस्ट अपडेट

Sri Ganganagar AQI crosses 1300
राजस्थान इस समय मौसम के दो चरम और खौफनाक रूपों का एक साथ सामना कर रहा है। मंगलवार सुबह 10 नवंबर 2026 को जारी हुए ताजा आंकड़ों के अनुसार, उत्तर और पूर्वी राजस्थान जहाँ पराली के धुएं से उपजे खतरनाक स्मॉग से घुट रहा है, वहीं पश्चिमी राजस्थान में भीषण गर्मी का दौर जारी है। सबसे गंभीर बात ये है कि श्रीगंगानगर में Air Quality Index (AQI) 1300 के पार पहुँच चुका है, जो दिल्ली-एनसीआर से भी कहीं अधिक खतरनाक स्तर है। दूसरी तरफ बाड़मेर और जैसलमेर में नवंबर के महीने में तापमान के नए रिकॉर्ड दर्ज किए जा रहे हैं।
उत्तर राजस्थान के सीमावर्ती जिले श्रीगंगानगर में वायु प्रदूषण का स्तर बेहद खतरनाक और जानलेवा स्तर तक पहुँच गया है।9 नवंबर की रात से लेकर 10 नवंबर की सुबह तक श्रीगंगानगर का लाइव AQI 1000 के डरावने आंकड़े को पार करते हुए 1303 तक पहुंच गया। इसमें PM2.5 और PM10 के कणों की मात्रा सामान्य से कई गुना अधिक है।
आमतौर पर पटाखे फोड़े जाने के कारण दिवाली की रात हवा जहरीली होती है, लेकिन इस बार दिवाली के बाद भी प्रदूषण का यह स्तर दिवाली की रात के रिकॉर्ड को काफी पीछे छोड़ चुका है। हैरान करने वाली बात यह है कि देश की राजधानी दिल्ली-एनसीआर (जहाँ AQI 441 के आसपास है) के मुकाबले श्रीगंगानगर में हवा का स्तर कहीं अधिक दूषित दर्ज हुआ है।
पड़ोसी राज्यों (पंजाब व हरियाणा) में बड़े पैमाने पर जलाई जा रही पराली का जहरीला धुआं धीमी हवाओं के कारण उत्तरी और पूर्वी राजस्थान के ऊपर थम गया है। सैटेलाइट तस्वीरों में पूरे इलाके पर गहरे स्मॉग की परत साफ दिखाई दे रही है।
आधिकारिक सरकारी डेटा (CPCB) और प्राइवेट ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म्स के पैमाने का एक बहुत बड़ा अंतर सामने आया है। 1303 का आंकड़ा निजी प्रदूषण ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म्स पर देखा गया है। प्राइवेट वेबसाइट AQI.in के रियल-टाइम हिस्टोरिकल चार्ट के अनुसार, 9 नवंबर की रात 11 बजे श्रीगंगानगर का अधिकतम AQI 1318 तक रिकॉर्ड हुआ था, जो आज सुबह 10 नवंबर 2026 भी बेहद खतरनाक स्तर पर बना हुआ है।
वहीं भारत सरकार के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) का आधिकारिक भारतीय स्केल 500 से ऊपर नहीं जाता है。 CPCB के आधिकारिक सब-स्टेशन डेटा के अनुसार, श्रीगंगानगर की हवा निश्चित रूप से 'बेहद खराब' श्रेणी में बनी हुई है, लेकिन सरकारी आंकड़ों में यह 300 से 400 के बीच दर्ज है, न कि 1300।
यह दावा पूरी तरह सही है कि निजी ट्रैकिंग स्केल्स पर श्रीगंगानगर का AQI दिल्ली से भी अधिक दर्ज किया जा रहा है। जहां दिल्ली-NCR का 24 घंटे का सरकारी औसत लगभग 370-440 के बीच है और प्राइवेट अमेरिकी मानक पर यह करीब 780 से 950 के पास चल रहा है, वहीं श्रीगंगानगर का ग्राफ रात के समय 1300 के पार निकल गया था। इस लिहाज से श्रीगंगानगर की हवा वर्तमान में दिल्ली से ज्यादा जहरीली है।
उत्तरी राजस्थान जहाँ धुएं और स्मॉग से हांफ रहा है, वहीं पश्चिमी मरुस्थलीय इलाकों में मई-जून जैसी गर्मी का अहसास हो रहा है:
|शहर
|दर्ज अधिकतम तापमान
|सामान्य से अंतर
|ऐतिहासिक रिकॉर्ड / टिप्पणी
|बाड़मेर (Barmer)
|38.3°C
|अत्यंत उच्च
|32 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा: 24 नवंबर 1994 को दर्ज 38.3°C की बराबरी की। (एक दिन पहले 38.2°C था)।
|जैसलमेर (Jaisalmer)
|37.4°C
|+5.4°C अधिक
|सामान्य औसत से 5.4 डिग्री ज्यादा, नवंबर में अभूतपूर्व तापमान।
मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, एक तरफ एंटी-चक्रवाती हवाओं के दबाव से तापमान बढ़ रहा है और दूसरी तरफ उत्तर से आने वाली ठंडी हवाएं स्मॉग की चादर में उलझ कर रह गई हैं, जिससे राजस्थान दोहरे क्लाइमेट संकट का सामना कर रहा है।
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