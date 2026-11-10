Rajasthan Weather Update: श्रीगंगानगर का AQI 1300 पार! दिल्ली से भी ज्यादा ‘जहरीली हवा’, जानिए मौसम का लेटेस्ट अपडेट

राजस्थान इस समय मौसम के दो चरम और खौफनाक रूपों का एक साथ सामना कर रहा है। मंगलवार सुबह 10 नवंबर 2026 को जारी हुए ताजा आंकड़ों के अनुसार, उत्तर और पूर्वी राजस्थान जहाँ पराली के धुएं से उपजे खतरनाक स्मॉग से घुट रहा है, वहीं पश्चिमी राजस्थान में भीषण गर्मी का दौर जारी है। सबसे गंभीर बात ये है कि श्रीगंगानगर में Air Quality Index (AQI) 1300 के पार पहुँच चुका है, जो दिल्ली-एनसीआर से भी कहीं अधिक खतरनाक स्तर है। दूसरी तरफ बाड़मेर और जैसलमेर में नवंबर के महीने में तापमान के नए रिकॉर्ड दर्ज किए जा रहे हैं।