Ajmer: यात्री कृपया ध्यान दें! छठ पूजा, पुष्कर मेले और उर्स के लिए रेलवे ने किए खास इंतजाम, भीड़ को देखते हुए उठाए कदम

अजमेर। छठ पूजा, पुष्कर मेले और ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती के 815वें उर्स को देखते हुए अजमेर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। रेलवे प्रशासन की ओर से स्टेशन पर बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लगातार निगरानी रखी जा रही है। मंडल रेल प्रबंधक राजू भूतड़ा की अगुवाई में व्यवस्थाओं की विशेष मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके लिए रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी भी अलग-अलग जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं।