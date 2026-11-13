Rajasthan: सोने के आभूषणों का ऑर्डर देकर चूरू के व्यापारी को अजमेर बुलाया, 1.80 करोड़ का माल लेकर फरार

अजमेर। राजस्थान के किशनगढ़ में शातिर बदमाशों ने ज्वैलरी खरीदने के बहाने चूरू के एक व्यापारी को ऐसा झांसा दिया कि उसके कर्मचारी करीब डेढ़ किलो सोने के आभूषण लेकर पहुंचे और खाली हाथ लौटे। आरोपियों ने पहले तीन-चार दिन तक फोन पर आभूषण खरीदने का ऑर्डर देकर व्यापारी का भरोसा जीता। इसके बाद कर्मचारियों को माल दिखाने के बहाने बुलाया और भुगतान करने का झांसा देकर करीब 1510 ग्राम सोने के आभूषण लेकर फरार हो गए। मदनगंज थाना पुलिस ने मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उनके कब्जे से करीब 1 करोड़ 80 लाख रुपए कीमत के सोने के आभूषण और 1 लाख 32 हजार रुपए नकद बरामद किए हैं।