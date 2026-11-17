Rajasthan High Court : जयपुर. भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी शिखर अग्रवाल ने अपने खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की प्रारंभिक जांच और उसके लिए राज्य सरकार के मंजूरी देने के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। इस मामले पर 19 नवम्बर को सुनवाई होने की संभावना है। आपराधिक रिट याचिका में राज्य सरकार व एसीबी की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। साथ ही कहा गया है कि सरकार ने उनका पक्ष सुने बिना व स्पष्टीकरण का जवाब मांगने की महज औपचारिकता निभाते हुए जांच की मंजूरी दी गई। घटनाक्रम की शुरुआत 27 अक्टूबर को हुई, जब याचिकाकर्ता अवकाश पर विदेश यात्रा पर थे। अगले ही दिन यानी 28 अक्टूबर को उन्हें पदस्थापन की प्रतीक्षा (एपीओ) में रख दिया और 30 अक्टूबर को सरकार ने एसीबी को कार्रवाई की मंजूरी दे दी।