Pushkar Mela 2026 : अजमेर. आदिकाल से तीर्थराज पुष्कर की महत्ता कायम है। यहां देश-दुनिया से धर्मावलंबी स्नान-ध्यान, मंदिरों में दर्शन और परिक्रमा करने पहुंचते हैं। खासतौर पर कार्तिक माह में दान-पुण्य और सरोवर की पूजा-अर्चना शामिल होते हैं। इस बार भी कार्तिक माह में श्रद्धालुओं की आवाजाही से समूचा पुष्कर क्षेत्र आबाद है। 8 दिवसीय पुष्कर पशु एवं धार्मिक मेले का कार्तिक मास की गोपाष्टमी पर मंगलवार सुबह विधिवत आगाज हुआ। यह मेला 24 नवंबर तक चलेगा। पुष्कर मेले को लेकर हर साल देशी और विदेशी पर्यटकों में खासा उत्साह रहता है। इस बार भी बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक यहां पहुंचे हैं।