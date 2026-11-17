Rajasthan : जयपुर. फर्जी डिग्री के आधार पर राजस्थान मेडिकल काउंसिल में पंजीयन कराने का मामला सामने आया है। खुलासा होने पर राजस्थान मेडिकल काउंसिल ने एमबीबीएस की फर्जी डिग्री और अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के आधार पर कराए गए डॉक्टर के पंजीयन को निरस्त कर दिया है। राजस्थान मेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रार डॉ. गिरधर गोयल ने बताया कि संदीप चौधरी पुत्र नवीन चौधरी, निवासी 292, बोचालिया बास, मौलासर, नागौर का राजस्थान मेडिकल काउंसिल में आरएमसी-60417 क्रमांक से 1 मार्च, 2023 को पंजीयन किया गया था। पंजीयन के दौरान संबंधित व्यक्ति ने पंडित बी.डी. शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रोहतक से एमबीबीएस उत्तीर्ण होना बताया था।