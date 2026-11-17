वैशाली नगर थाना प्रभारी अरविंद सिंह शेखावत ने बताया कि घटना 5 नवंबर की रात करीब 9:45 बजे की है। मयंक गोपालिया कैफे बंद करने के बाद पैदल घर लौट रहे थे। इसी दौरान कैफे से कुछ दूरी पर गली के मोड़ के पास पहले से मौजूद बदमाश पीछे से दौड़कर आए और उन पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। सिर पर गंभीर चोट लगने से मयंक सड़क पर गिर पड़े। इसके बाद भी हमलावर उन पर लगातार वार करते रहे। मयंक को मरा हुआ समझकर आरोपी बाइक और स्कूटी पर सवार अपने अन्य साथियों के साथ मौके से फरार हो गए।