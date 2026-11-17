राजस्थान के टोंक जिले की पीपलू पंचायत समिति के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत डारडा तुर्की के सरपंच चुनाव में नन्दू (नन्दू गिरिजा गुर्जर) विजयी हुई हैं। नन्दू को 1,030 वोट मिले और उन्होंने 108 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की। नन्दू को 30.28 फीसदी वोट प्राप्त हुए। दूसरे स्थान पर कमला देवी रहीं, जिन्हें 27.1 फीसदी यानि 922 वोट प्राप्त हुए हैं। ग्राम पंचायत डरडा तुर्की के सरपंच पद के लिए आसिफ बानो और रुखसाना ने भी अपना दावा पेश किया था। इन दोनों को कोई वोट नहीं प्राप्त हुआ। वहीं 15 मतदाताओं ने नोटा के तहत अपना वोट दिया। ग्राम पंचायत डरडा तुर्की में कुल मतदाता 3867 हैं। जिसमें 3503 वोट डाले गए। जिसमें 101 वोट को रिजेक्ट किया गया। 3402 वोट वैध घोषित किए गए। सरपंच की यह सीट सामान्य (महिला) के लिए आरक्षित थी। इस सीट पर किसी भी जाति वर्ग की केवल महिलाएं ही चुनाव लड़ सकती हैं।