Tonk Sarpanch Election 2026: टोंक। पंचायत राज चुनाव में लोकतंत्र की ताकत और मतों का गणित दोनों की दिलचस्प तस्वीर सामने आई। टोंक पंचायत समिति क्षेत्र की 26 ग्राम पंचायतों में सरपंच पद के चुनाव परिणाम कहीं एकतरफा जीत की कहानी बयां कर रहे हैं तो कहीं एक-एक वोट की अहमियत बता रहे हैं। पालड़ा में रामस्वरूप मीणा ने निकटतम प्रतिद्वंद्वी को 1061 मतों से हराकर सबसे बड़ी जीत दर्ज की, वहीं नूरपुरा खेड़ा में महज एक वोट ने हार-जीत का फैसला कर दिया। यहां रजनी देवी ने 294 वोट हासिल कर जैना देवी (293) को एक वोट से शिकस्त दी। खास बात यह रही कि घांस ग्राम पंचायत की कन्या 1840 मत लेकर सर्वाधिक वोट हासिल करने वाली प्रत्याशी बनीं।