गांव में जगह-जगह आयोजित सम्मान समारोह में ग्रामीणों ने बाजिया के प्रति अपना स्नेह और समर्थन प्रदर्शित करते हुए उन्हें 11 लाख 81 हजार 500 रुपए की सहयोग राशि भेंट की।इस दौरान ग्रामीणों ने महेश कुमार बाजिया को माला एवं साफा पहनाकर सम्मानित किया। वहीं ग्रामीण दशरथ सिंह ने उन्हें स्कॉर्पियो गाड़ी भेंट कर सम्मान को यादगार बना दिया। । ग्रामीणों की ओर से किए गए इस सम्मान का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। चुनाव में मामूली अंतर से हार के बावजूद ग्रामीणों का इतना बड़ा सम्मान क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है।