गुर्जर की थड़ी से सोडाला तक 2.4 किलोमीटर लंबी सड़क को 100 फीट चौड़ा किया जाना है। पहले चरण में 5 अक्टूबर को गुर्जर की थड़ी से विवेक विहार तक कार्रवाई की गई थी। इस दौरान 700 मीटर क्षेत्र में करीब 60 दुकानों पर कार्रवाई हुई थी। बुधवार को दूसरे चरण में करीब 800 मीटर क्षेत्र से अतिक्रमण हटाए जाएंगे। इसके बाद तीसरे चरण की कार्रवाई की जाएगी।