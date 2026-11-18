Rajasthan Medical Colleges Ragging Cases: जयपुर: राजस्थान के मेडिकल कॉलेजों में रैगिंग और मानसिक पीड़ा की शिकायतों पर नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) ने 16 अक्टूबर से 11 नवंबर के बीच 18 नोटिस और कम्युनिकेशन जारी किए। राज्य के 12 शहरों के सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों से जुड़ी इन शिकायतों में जूनियर विद्यार्थियों को घुमाने, देर रात हॉस्टल में लौटने, अश्लील गतिविधियों के लिए बाध्य करने और शिकायत करने पर दबाव बनाने के आरोप सामने आए हैं। इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल एंटी रैगिंग कमेटियों की भूमिका पर है। कमेटियां बनने, निगरानी स्क्वॉड और शिकायत करने की व्यवस्था मौजूद होने के बावजूद रैगिंग की घटनाएं कैसे होती रहीं और कॉलेज प्रशासन एनएमसी तक शिकायत पहुंचने से पहले उन्हें क्यों नहीं रोक पाए?