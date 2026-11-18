1. धार्मिक, आध्यात्मिक और चैरिटेबल संस्थाएं: प्रथम 4000 वर्गमीटर तक उसी क्षेत्र की न्यूनतम आवासीय प्रीमियम दर। इससे अधिक अतिरिक्त क्षेत्र पर न्यूनतम आवासीय प्रीमियम दर का 50 प्रतिशत ।

2. फार्म हाउस: 830 रुपए प्रति वर्गमीटर (गणना योग्य भू-आच्छादन क्षेत्र)।

3. पर्यटन इकाइयां (होटल, मोटल, रिसॉर्ट, एम्यूजमेंट पार्क): प्रथम 2000 वर्गमीटर तक उसी क्षेत्र की न्यूनतम आवासीय प्रीमियम दर। इससे अधिक अतिरिक्त क्षेत्र पर न्यूनतम आवासीय प्रीमियम दर का 50 प्रतिशत।

4. जन सुविधाएं (अस्पताल, डिस्पेंसरी, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, धार्मिक व आध्यात्मिक संस्थाएं): प्रथम 1000 वर्गमीटर तक उसी क्षेत्र की न्यूनतम आवासीय प्रीमियम दर। इससे अधिक अतिरिक्त क्षेत्र पर न्यूनतम आवासीय प्रीमियम दर का 25 प्रतिशत।

5. इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोजेक्ट एवं वेयरहाउसिंग प्रोजेक्ट (ऊर्जा, दूरसंचार, ट्रांसपोर्ट, कंटेनर डिपो): प्रथम 2000 वर्गमीटर तक उसी क्षेत्र की न्यूनतम आवासीय प्रीमियम दर। इससे अधिक अतिरिक्त क्षेत्र पर न्यूनतम आवासीय प्रीमियम दर का 25 प्रतिशत ।

6. औद्योगिक उपयोगः प्रथम 5000 वर्गमीटर तक उसी क्षेत्र की न्यूनतम आवासीय प्रीमियम दर। इससे अधिक अतिरिक्त क्षेत्र पर न्यूनतम आवासीय प्रीमियम दर का 50 प्रतिशत।