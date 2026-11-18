मेट्रो का विस्तारः मेट्रो ट्रेन फेज-2 में अंबाबाड़ी से सीतापुरा तक चलेगी।

रिंग रोड और सैटेलाइट टाउनः 144 किमी लंबी रिंग रोड के चारों ओर सैटेलाइट टाउनशिप और लॉजिस्टिक हब होंगे।

ग्रीन और ई-मोबिलिटीः शहर की सड़कों पर शत-प्रतिशत ई-बसें, ई-रिक्शा।

विरासत का डिजिटल संरक्षणः परकोटा और ऐतिहासिक स्मारकों का ऑगमेंटेड रियलिटी व उडी मैपिंग से संरक्षण होगा।

जल प्रबंधनः ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट से शहर की पेयजल समस्या हल होगी और सूखी झीलें पुनर्जीवित होंगी।

सोलर सिटीः शहर की सरकारी इमारतें, कॉलोनियां और स्ट्रीट लाइटें रूफटॉप सोलर ऊर्जा पर निर्भर होंगी।

आइटी और स्टार्टअप हबः सीतापुरा, झोटवाड़ा में नए आइटी पार्क व डेटा सेंटर खुलेंगे।

एआइ आधारित ट्रैफिक नियंत्रणः एआइ बेस्ड कैमरे, सेंसर ट्रैफिक नियंत्रित करेंगे।