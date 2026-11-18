जयपुर. दिवाली पर शहर को साफ-सुथरा रखने के लिए नगर निगम ने 150 वार्डों में 3000 अतिरिक्त सफाईकर्मी लगाने की योजना बनाई थी। हर वार्ड में 20 कर्मचारी लगाने और एक महीने का खर्च 1.96 लाख रुपए तय किया गया। इसके लिए कुल 2.94 करोड़ रुपए का प्रावधान था। भाजपा बोर्ड शहर की सफाई के लिए तैयार था, लेकिन पूरी व्यवस्था में बड़ा गड़बड़झाला सामने आया है। पत्रिका पड़ताल में सामने आया कि कहीं पार्षद पूरे महीने कर्मचारियों का इंतजार करते रहे तो कहीं केवल पांच-सात कर्मचारी ही पहुंचे। भाजपा के करीब 15 पार्षदों से बातचीत में एक भी पार्षद ने अपने वार्ड में पूरे 20 कर्मचारी पहुंचने की पुष्टि नहीं की। कांग्रेस पार्षदों ने तो एक भी अतिरिक्त कर्मचारी नहीं मिलने का आरोप लगाया है। निगम ने सभी 13 जोन में ठेका प्रक्रिया पूरी की, लेकिन कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं करवाई। अभियांत्रिकी शाखा के अधिकारी टेंडर करने तक ही अपनी जिम्मेदारी बता रहे है। कर्मचारियों की तैनाती और उपस्थिति सत्यापित करने का जिम्मा मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षकों (सीएसआई) और स्वास्थ्य निरीक्षकों (एसआई) पर डाल रहे हैं। दूसरी ओर, पार्षदों का कहना है कि बार-बार मांगने के बावजूद कर्मचारी नहीं मिले। ऐसे में सवाल है कि ठेकेदारों की निगरानी किसने की? तय संख्या में कर्मचारी नहीं पहुंचने की सूचना उच्चाधिकारियों तक क्यों नहीं पहुंचाई गई?