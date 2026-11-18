Rajasthan Weather Update: जयपुर: राजस्थान में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। उत्तर भारत से आ रही सर्द हवाओं ने प्रदेश में ठंड का असर बढ़ाना शुरू कर दिया है। खासकर शेखावाटी क्षेत्र में सर्दी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। सीकर जिले के फतेहपुर में न्यूनतम तापमान गिरकर 8 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। वहीं, सीकर में भी रात का पारा 11.4 डिग्री दर्ज किया गया। हैरानी की बात यह है कि फतेहपुर ही नहीं, सीकर में भी माउंट आबू के मुकाबले ज्यादा ठंड दर्ज की गई।