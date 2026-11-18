जांच के अनुसार, आरोपियों ने शुरुआत में निवेशकों को 10 से 15 फीसदी तक मासिक मुनाफा दिया। इससे उनका भरोसा मजबूत हुआ। इसके बाद निवेशकों ने अपनी बचत के साथ बैंक से कर्ज लेकर और रिश्तेदारों से उधार लेकर भी बड़ी रकम निवेश कर दी। जब आरोपियों के पास बड़ी रकम जमा हो गई तो उन्होंने भुगतान रोक दिया। निवेशकों को पैसा मांगने पर 'फेमा एक्ट लागू होने' और 'पेमेंट गेटवे बंद होने' जैसे बहाने बताए गए। इसके बाद रकम वापस नहीं की गई और आरोपी फरार हो गए। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों और ठगी की रकम के लेन-देन की पड़ताल कर रही है।