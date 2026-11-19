जयपुर. पढ़ाई मुश्किल लगी तो क्या हुआ, जेब में नोट हों तो डॉक्टर बनना चुटकियों का खेल है... कुछ ऐसा ही कारनामा कर दिखाया है विदेश से मेडिकल पढ़कर लौटे पांच डॉक्टर्स ने। परीक्षा में बार-बार फेल होने के बाद इन्होंने शॉर्टकट का ऐसा रास्ता चुना, जो सीधा जेल की सलाखों में जाकर खुला। राजस्थान एसओजी ने फर्जी एफएमजीई सर्टिफिकेट के दम पर मेडिकल कॉलेजों में इंटर्नशिप करने वाले 5 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें दो सगे भाई भी शामिल हैं।