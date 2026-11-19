सुनील सिंह सिसोदिया/जयपुर। पंचायत चुनाव की मतगणना से पहले ही कांग्रेस में जिला प्रमुख और प्रधान की कुर्सियों को लेकर नेताओं ने जोड़तोड़ तेज कर दी है। विधायकों, पूर्व मंत्रियों, पूर्व सांसदों, पूर्व विधायकों और जिलाध्यक्षों ने अपने परिजन को चुनाव मैदान में उतारकर इन पदों पर दावेदारी की बिसात बिछाई है। शुक्रवार को मतगणना के बाद बोर्ड गठन के समीकरण सामने आएंगे, लेकिन इससे पहले ही 14 से अधिक जिलों में जिला प्रमुख की कुर्सी पर अपने परिजन को बैठाने के लिए नेता सर्वसम्मति बनाने और प्रदेश स्तर पर समर्थन जुटाने में जुटे हैं। वहीं, सभी 41 जिलों में किसी न किसी पंचायत समिति में प्रधान की कुर्सी पर भी नेताओं की नजर है।