सामाजिक संगठन 'पब्लिक अगेंस्ट करप्शन' के अधिवक्ता पूनम चंद भंडारी और डॉ. टी.एन. शर्मा ने ईडी को शिकायत भेजकर आइएएस शिखर अग्रवाल, आइपीएस प्रशाखा माथुर, उनके परिजन व सहयोगियों की ओर से उदयपुर, अलवर और जयपुर में 64 विला/कॉटेज कम कीमत पर खरीदकर विक्रेता कंपनी को लीज पर देने के मामले में पीएमएलए के तहत जांच की मांग की है। शिकायत के अनुसार, एसीबी एफआइआर में जयपुर के अनंता रिसॉर्ट में शिखर के पुत्रों के नाम 15 अक्टूबर को 24 विला 11-11 लाख रुपए में खरीदने का उल्लेख है, जबकि ब्रोशर में कीमत 59 लाख प्रति विला थी। इससे 11.52 करोड़ का अनुचित लाभ लेने का आरोप है। अलवर के अजबगढ़ में भी 20 विला डीएलसी दर से 3.50 से 4.50 लाख रुपए कम पर खरीदने और करीब 2 करोड़ रुपए का अनुचित लाभ पहुंचाने का आरोप है। शिकायतकर्ताओं ने ईडी से ईसीआइआर दर्ज कर संपत्तियां कुर्क करने तथा कंपनी, निदेशकों व संबंधित अधिकारियों की भूमिका और वित्तीय स्रोतों की जांच की मांग की है।