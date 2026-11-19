जानकारी के अनुसार करीब डेढ़ महीने पहले सोने की कीमत 1 लाख 52 हजार 100 रुपए प्रति 10 ग्राम थी, जो गुरुवार को घटकर 1 लाख 33 हजार 800 रुपए रह गई। इस अवधि में भाव 18 हजार 300 रुपए से अधिक नीचे आए हैं। वहीं, एक वर्ष पहले सोने की कीमत 1 लाख 86 हजार 800 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। इस लिहाज से सालभर में करीब 53 हजार रुपए की गिरावट दर्ज हुई है। चांदी के भाव में भी बड़ी कमी आई है। डेढ़ महीने पहले चांदी 1 लाख 88 हजार रुपए प्रति किलो थी, जो अब घटकर 1 लाख 67 हजार रुपए रह गई है। इस अवधि में 21 हजार रुपए की कमी आई है। वहीं, एक वर्ष में चांदी की कीमत में प्रति किलो लगभग 60 फीसदी गिरावट आई है।